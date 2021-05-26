理大學者教初中生嵌機械人 動手學物理編程

中學老師：助學生了解機械運動

東華三院郭一葦中學是參與課程的60多校之一，初中科技科教師唐瑞康透露，現時中一課程包括食物科技、創客科技、環球商務及編碼，學生要在約30個星期課程內完成「紙箱烤雞」的小組習作，涵蓋上述4項課程內容。該校是次報名參與蔡詩贊的機械人課程，是希望學生在製作過程中理解機械運動及其結構，亦可了解金屬物料的特性。

中一學生范逸楠及蔡博文寓學習於娛樂，范逸楠稱小學便學習編碼，慶幸有機會親手裝嵌機械人，加深了解電路板運作，「駁電線、組合實物，跟老師指示做，不難」；蔡博文則從小便玩可透過手機程式控制的機械人：「課堂好玩一點，而且老師會解釋科技。」

曾教自閉孩砌火車 感動手學習重要

身兼香港科創教育聯盟副主席的蔡詩贊於本報採訪當日亦有到校親授課程，他說喜見小學生用「六角匙」把螺絲上緊：「他們原來沒有用過，真是第一次接觸。」蔡詩贊團隊曾教授自閉症孩子組合玩具火車，透過動手掌握物理特性和空間感，他有感本地教育較少教導學生動手學習，遂於本年初與團隊用兩至三個月寫成200多頁簡報，再舉辦課程向30校60名教師講解如何動手製作兩足機械人，其後再安排主辦課程的教聯會導師到校協助教授課程。

蔡詩贊說過往學校會購買機械人教學組件讓學生裝嵌，但因組件昂貴及過於「現成」，未能讓學生學會改良及進一步理解，「也較難customized（客製化）」。他從內地網購材料，一台機械人成本僅200元，可供4名學生共同裝嵌，讓學生透過組裝了解複雜的機械結構，再透過手機程式及編碼控制機械人。由於材料成本便宜，學生可動手改良，「他們可因應自己的設計把鋁片改短、切割組件至合心水款式，激發創意」。蔡希望舉辦機械人比賽，刺激學生和教師動腦筋，再改良現有設計。

明報記者