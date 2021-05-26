7聖堂六四辦追思彌撒 正委會：合法宗教活動

指彌撒不須通知警方 沒提「悼念六四」

正委會前晚（24日）在社交網站貼文表示，「因種種的原故，我們或許無法明言，但我們毋忘歷史」，六四當晚8時，7所聖堂將舉行彌撒，稱「願歷史的主宰垂顧那些春夏之交裏，追求真理而逝世的人」；個別堂區或有網上直播，正委會帖文又提到「拒絕遺忘，燭光處處」。正委會稱，按照教區指引，參與彌撒人數只可佔各聖堂可容納的三成，即各聖堂可容納100至400多人，其中最大聖堂為石硤尾聖方濟各堂。

倘人數超防疫上限 會截停入場

正委會幹事陳樂信接受本報查詢時稱，所有想為亡者祈禱的人均可參與彌撒，一般歷時一小時，聖堂將提供蠟燭，但由於仍有防疫規例，會嚴格管理人數，如屆時超出上限，其他人不會獲准進入，他們無法管理聖堂以外的地方，惟在聖堂外聚集或違反防疫規例，希望公眾在安全及合法的地方自處。他說，天主教近乎每天也有彌撒，是合法的宗教活動，不會特別通知警方，又指沒提及彌撒是悼念六四事件。