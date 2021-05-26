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支聯會答警察：如要建設民主中國 必須結束一黨專政

【明報專訊】支聯會昨就六四集會申請不反對通知書與警方商討，暫未有結果。支聯會常務秘書部召集人梁錦威會後表示，與上周商討六四遊行一樣，警方有逐一問及支聯會的五大綱領，例如「結束一黨專政」的意思，又稱綱領是其中一個審批考慮因素。梁說昨日仍按照支聯會一貫答法，回覆如要建設民主中國，必須結束一黨專政。

六四32周年在即，支聯會昨晨就維園六四集會，到北角警署與警方商討近兩小時，出席的包括梁錦威和常委盧偉明。據了解，警方有機會在一至兩天內就5．30遊行及六四燭光集會的不反對通知書申請作出決定。消息稱，由於香港仍未「清零」，疫情仍反覆，「除非短期內疫情有大幅改善」，否則警方傾向拒絕申請。

北京航空航天大學法學院副教授田飛龍、全國僑聯副主席盧文端等，早前分別質疑支聯會五大綱領中的「結束一黨專政」違反《港區國安法》，有顛覆國家政權之嫌。梁錦威表示，警方昨在會上並無提及五大綱領有否違反國安法，只稱五大綱領是考慮是否批出不反對通知書的其中一個考慮因素，支聯會將繼續堅持五大綱領。

逐個活動提問 包括長跑穿黑衣用意

梁說會上警方大部分提問圍繞防疫，但與上周商討六四遊行一樣，有逐一問及支聯會五大綱領，例如「結束一黨專政」的意思，他回覆如要建設民主中國，必須結束一黨專政。警方會上亦問及支聯會近日舉辦的活動，包括講座的含意，另問到上周日（16日）六四長跑穿黑衣有何特別意思，支聯會回覆是大會提供的主題衣服。梁形容過往警方未有逐個活動提問，惟未能評估警方如此提問的原因，警方聽畢回覆後沒再提問。

支聯會：疫情緩和 已非反對理由

支聯會預計，維園六四集會有4萬至6萬人參與，屆時將呼籲市民4人一組，並保持社交距離。支聯會上周六就周日（30日）舉辦六四遊行與警方商討，至今未獲回覆，預計最遲周五（28日）會獲通知。支聯會表示近日疫情持續緩和，政府陸續放寬防疫措施，呼籲警方不要再以疫情為由，限制市民集會和遊行的自由。

至於如果六四遊行與集會被拒，支聯會有否後備方案，或會否呼籲市民參與其他團體舉辦的悼念，梁錦威稱仍要視乎警方決定，支聯會目前仍會爭取舉辦合法、和平的集會，但無論其他團體或組織在哪裏舉辦悼念活動，希望市民於6月4日當晚也可一同悼念六四事件。

相關字詞﹕國安法 結束一黨專政 六四32周年 六四遊行 六四集會 支聯會

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