瀕危原生眼斑水龜頻遭捕獵 嶺大紅外線攝錄罪證舉報

斑紋如兩雙眼 港剩不足百隻

嶺大科學教研組助理教授宋亦希表示，眼斑水龜被世界自然保護聯盟瀕危物種紅色名錄被評為瀕危物種，以其頭上宛如兩對眼睛一樣的斑紋聞名。宋稱，由於水龜棲息地不斷被破壞，加上其斑紋獨特，吸引不少不法之徒捕捉，轉售至寵物買賣市場，導致數目一直下跌。宋又說，以他的觀察，香港只剩少於100隻眼斑水龜。

置郊園棲息地 屢助拆捕獵器

宋亦希團隊2016年開始在郊野公園放置紅外線攝錄機，以拍攝有溫度的生物，兩個月才需換電一次，可長期使用。宋表示，每當攝影機偵測及拍攝到有人經過及捕獵眼斑水龜，能立刻通知團隊，團隊即告知漁護署執法。宋稱，攝錄機曾拍攝有人手持籠或網經過，更有一次拍到有人拿着一隻龜，團隊曾數次透過相關資訊，拆除非法捕獵活動儀器。

漁護署稱，目前與嶺南大學合作，以紅外線照相機監察非法捕獵淡水龜，嶺大會每周通報一次。去年署方曾接獲通報指懷疑有人在郊野公園內捕捉眼斑水龜，派員調查後未有發現。漁護署提醒，狩獵受保護野生動物如眼斑水龜，最高可被判罰款10萬元及監禁一年。

海園合作 成功人工繁殖

周末保育日可觀賞

2018年起，宋亦希的團隊與海洋公園保育基金等合作，進行繁殖計劃，並成功繁殖一隻眼斑水龜。宋表示，計劃的一大困難是眼斑水龜繁殖成功率低，正待繁殖更多及堵截非法捕龜取得成效後，便會野放。

海洋公園保育基金將於本周六（29日）及下周日（30日）舉行第26屆海洋公園保育日，屆時園內的怡慶坊將展出6款本地瀕危物種的罕有標本，更有精靈活潑的眼斑水龜供市民觀賞。