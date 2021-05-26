港聞

港聞二

伊院試行實時監察 加快調配病牀

【明報專訊】隨着本港人口老化，醫管局病牀需求不斷增加。醫管局正研發「醫院運作監察系統」，首階段以伊利沙伯醫院為試點，即時監察病牀使用，協助醫護調配人手資源和病牀，加快流轉。當局預計今年內會有測試報告，如伊院推展順利，期望擴展至其他「龍頭醫院」。

年內出報告 冀推「龍頭醫院」

醫管局至今成立30年，病牀數目有升跌，由2000年前約2.32萬張病牀，增至2011年至今逾2.99萬張病牀。不過，在2000年至2010年期間，當局發展日間服務及社區支援，病牀曾減至2.68萬張，其後隨着人口老化、長期病患者年輕化等，逐步增加病牀數量。

醫管局總行政經理（聯網運作）張子峯表示，普通科（急症及康復）病牀平均住院數字由1998/99年度的7日，下跌至2018/19年度的5.9日。隨着精神科藥物發展，精神科病人住院時間大幅下跌七成，2000/01年度平均住院日數為178.7日，下降至2018/19年度的52.4日。

長期病年輕化

40至64歲患者用病牀增15%

由於人口老化及長期病患年輕化，公立醫院病牀需求不斷增加。醫管局統計顯示，40至64歲的人使用病牀增幅較高，在2010年至2016年之間，增幅達14.6%；而65至79歲的人於該段時期使用病牀則跌11.3%。

為應對病牀需求，張子峯指出，醫管局正研發醫院運作監察系統，實時監察病牀使用。他表示，目前要了解預約入院人數以確認病牀佔用情况，需要逐間病房致電查詢；急症室病人輪候入院的時間亦長，出現病牀流轉的瓶頸。若醫院運作監察系統在伊院運作良好，相信可推展至其他面對同樣困難的醫院，例如各聯網的「龍頭醫院」。

相關字詞﹕人口老齡化 醫管局

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