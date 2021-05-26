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前線醫生聯盟「斷莊」 面臨解散

【明報專訊】成立近20年的前線醫生聯盟因無接班人要啟動解散機制，參與該會10多年的前主席蕭旭亮回顧，由起初爭取前線培訓，中期爭取福利和晉升，後期更多爭取改善醫療政策，「多年來要做的都做過」；近年政治風波巨大加重參與工會壓力，也有人會對表態能否改變現實存疑，很多因素令工會難有承接。

6月底特別大會投票決定

聯盟將於6月底舉行特別大會，投票決定是否解散。聯盟早前在社交網站宣布主席冼建文將卸任並需選新主席，若無人參選則提解散。冼建文稱過去半年「招莊」失敗，對工會解散感可惜，但無辦法，又認為現任委員已努力完成使命。

蕭旭亮稱，回歸後經濟差，醫管局需裁員減薪，且新畢業醫生難有受訓機會，一班前線醫生於千禧年代成立聯盟，曾為醫生爭取延長合約、新入職醫生薪酬貼近舊制、爭取晉升副顧問醫生機會等。

約2012年後，聯盟盼爭取在醫局撥款上發聲，成員首次參選特首選委，當時「全軍覆沒」，其後參與立法會醫學界議員助選等，至上次特首選委選舉取得7至8席，這些政治參與是為向特首爭取引入海外醫生時承諾全聘本地醫生，並爭取設醫療撥款穩定基金，在經濟下行時維持公營服務。

前主席：政治色彩不濃 後增壓力

他說聯盟非政治色彩濃厚的組織，「但無人想過去到2019、20年時政治風波會如此巨大，可能部分同業認為政治氣氛下難有人很勇於發聲，尤其是我們大部分時間都不會跟政府唱雙簧」。他說工會吃力不討好，亦無金主，「連秘書也請不到」。聯盟從前專注醫管局內事宜，當年「冇乜政治壓力」，但後來政治氣氛變，外界期望組織對議題表態，現參與壓力較大。

信不必保留組織

新生代自會闢新路發聲

面對準備解散，蕭旭亮稱「可惜是可惜」，但新生代未必認為要用這模式與政府溝通，「溝通模式有很多，社會變了，無必要一定將這個金漆招牌續下去」。他相信新生代醫生有組織能力，「如他們日後遇到議題需發聲，自然會想方法解決，就好像我們當年成立個會一樣」。

相關字詞﹕蕭旭亮 醫管局 前線醫生聯盟

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