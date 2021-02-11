李百全：港台加強處理投訴 CAT II合約工違規會停工

葛珮帆表示，接獲投訴稱有港台的個人意見節目偏頗，有非時事節目涉抹黑中國等，她又關注，有CAT II合約員工在其他活動或個人社交平台發表反政府言論，港台會如何處分違反守則的合約員工。李百全表示，港台已增加處理投訴的工作，包括研究每宗投訴個案，由管理委員會在每月會議檢視投訴趨勢等。李又說，有別以往做法，現聘請CAT II合約員工須由助理處長同意，違規者或會被停工一段時間。

《議事》六四片員工調離

上周五（21日）播放的《議事論事》在播出後被抽起，涉及該集末段加插支聯會舉辦的六四長跑片段，事前未經編輯委員會同意，該節目暫由外聘團隊製作。李百全昨表示，由於編委會未看過是次《議事論事》的其中一節，涉嫌偏離機制，港台會嚴肅調查，有關員工會被安排做其他合適工作，直至完成調查。實政圓桌田北辰問，港台對明顯違反機制的員工可有懲罰機制，李百全表示，若涉公務員會按公務員懲處機制處理，若涉及不適當運用公帑，可運用公共財政條例處理，負責者要向政府賠償。

稱港台編委會擁編輯自主

不屬個別製作團隊

李稱，港台的編輯自主，並非個別製作團隊編輯自主，而是由管理層組成的編輯委員會負責最終決定，再向員工下達，而自從成立編委會後，臨時抽起3個節目，包括《香港故事》、《議事論事》及《鏗鏘集》，涉事影片在引入編輯委員會機制前已拍好，但他承認在節目製作期間會有不同調整，有別編委會成立前的做法。商經局梁卓文認為，現時編輯流程有所改變，回頭追討被抽起節目的員工並不公道。

設編委前《議事》已拍好

梁卓文：回頭追討員工不公

民建聯黃定光問港台會否加強員工國情教育培訓，李稱期望日後通關後，可與內地相關機構恢復並加強交流和合作。