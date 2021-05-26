醫局指瞞爆眼女傷勢說法非事實 回應《星島》「包庇造假」評論 稱已向警提供醫療紀錄

《星島日報》昨刊出的政情專欄「杜良謀」指，醫管局完全知悉「爆眼少女」的傷勢，一直任由「謊言散播」，又指當局有「有包庇黑暴造假之嫌」。文章又指，公眾只要求知道當日受傷者傷勢，毋須披露個人資料，反問有何私隱問題，批評當局「一直拒絕還香港人一個知情權」。

團體「珍惜群組」昨到醫管局總辦事處請願，要求醫管局「嚴懲造假消息煽動者」，譴責當局包庇醫護人員隱瞞真相，促請當局還警隊清白，並向警隊及全港市民道歉。團體其後轉到對面的西九龍警察總部遞交請願信，要求警方調查有否醫護為煽動暴力示威而散播「爆眼」消息等。

醫管局昨午發聲明回應評論文章，醫管局發言人稱當局一直配合警方調查，並已依法向警方提供有關醫療紀錄。醫管局亦知悉當時事件已進入法律程序，局方與有關部門均須尊重及遵守程序限制。

評論：公眾只要求公布傷勢

醫管局發言人續稱，當局對病人一視同仁，亦堅持尊重個人私隱原則，及有關法律要求。未得到病人同意，醫管局或公立醫院不會向公眾或傳媒披露個別病人的具體臨牀情况。局方不認同有評論文章指醫管局「包庇做假，刻意隱瞞個別病人情况」，重申並非事實。

醫局：未得病人同意不會披露

就「珍惜群組」要求警方調查，有否醫護人員為煽動暴力示威而製造「爆眼」的消息，警方發言人稱不評論事件。