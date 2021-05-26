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林正財料本周難放寬措施

【明報專訊】本港昨日增兩宗新冠病毒確診，為前日檢測結果不確定的兩宗個案，同屬本地源頭不明，另有少於5宗初步確診。現有社交距離措施今日屆滿，行政會議成員林正財預料目前難進一步放寬措施，待衛生防護中心確認近日多宗本地個案有否引起爆發等，如確認爆發風險低，有機會進一步放寬已完成接種疫苗者的「限聚令」。

增兩源頭不明 巴漢將藍隧道工作

昨確診的43歲巴基斯坦籍男地盤工，於3月16日從巴基斯坦抵港，在荃灣的香港遠東絲麗酒店檢疫，其後住在葵涌石籬（二）邨石華樓，並於將軍澳-藍田隧道—主隧道及相關工程的地盤工作，其病毒量低，是否帶變種病毒和抗體則待確定。將藍隧道地盤在去年12月和今年1月爆疫，共涉79人，至於巴籍地盤工是否與兩群組有關，衛生防護中心稱仍在調查。

另一個案涉37歲菲傭，她3月20日由菲律賓抵港，在北角華美達盛景酒店檢疫，其後在西貢大洞禾寮村的僱主住所居住，其樣本帶有N501Y及E484K變異，但沒L452R變異基因，抗體測試呈陽性反應。菲傭4月和5月曾到入境事務處火炭辦事處，5月9日及16日曾到其親戚位於馬鞍山海典居第8座的居所，並曾到訪馬鞍山公園。

本港過去7日錄得5宗可能本地和本地個案，包括匯璽印傭、寶寧大廈和伯爵園印傭、維港灣菲傭和上述兩個案，他們在過去幾個月內均有旅遊史。雖然近期出現多宗本地源頭不明個案，但林正財說仍待衛生防護中心進一步調查每宗個案，若發現例如是很久之前感染的復陽個案就不太擔心；反之如個案病毒量高又進一步傳開，且源頭不明就令人擔憂，或會影響通關和社交距離措施。

林：如近期個案沒致爆發

或放寬已打針者限聚令

由於近期多宗本地個案的性質未有結論，林正財料本周難進一步放寬措施，仍待衛生防護中心確認近期個案沒引起爆發，就有機會進一步放寬已完成接種疫苗者的限聚令，「舉例有人很喜歡行山，6個人都打了針一齊行山都很安全」，也更有條件放寬接種者在不同處所內的活動限制。

至於口罩令，林正財估計現難放寬，又稱如目前的接種率能倍升至每日增約2萬人接種，有望在今年內達七成接種率，在放寬各種措施例如口罩令上都會有更大信心。

（疫情第四波）

相關字詞﹕林正財 新冠疫苗

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