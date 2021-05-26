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林鄭考慮公務員針假 工會：主要憂副作用

【明報專訊】新冠病毒疫苗接種計劃踏入第四個月，全港約兩成人口已打首針，特首林鄭月娥昨日說，會考慮讓公務員打針後享假期。有公務員工會代表認為，仍未打針者主要擔心副作用，即使提供額外假期也難釋疑。

政府：科興餘105萬劑 復必泰84萬劑

部分批次或捐他區免浪費

另外，食衛局昨晚公布，政府共採購1500萬針，至本月24日已接種逾217萬針，當中逾126萬人打了首針，佔滿16歲人口19.3%。截至同日已抵港的科興及復必泰各約200萬劑，當中尚未用的科興約105萬劑，復必泰約84萬劑，復必泰期限8月中屆滿。為免浪費，政府會與藥廠商討延遲付運、不予付運部分批次，或通過世衛疫苗全球獲取機制等捐予其他地方。由於疫苗生產、運輸物流等需時，預計即使稍後市民對疫苗需求突然大增，疫苗將無法在本年內補充。

稱現金實物利誘或反效果

林太昨日出席行會會議前表示，政府會在政策上提供誘因讓市民打針，如因職業風險而要定期檢測者，包括前線公務員，打針後可豁免定期強制檢測，政府亦考慮讓公務員打針後享有假期。她又說，政府不適合提供現金或實物作誘因，擔心有反效果，但鼓勵僱主、企業和商場業主等考慮，「如果想刺激消費，有沒有方法可趁此機會鼓勵市民接種疫苗」。

公務員事務局表示，正研究鼓勵和便利政府僱員打針的措施，適時公布。發言人又稱，各部門會制定一份前線人員名單，涵蓋定期履行執法、視察及調查職務中與市民有頻繁及密切接觸的人員，或需參與高風險工作的僱員，他們打首針後可豁免定期檢測，否則要每兩周驗一次，本月31日起實施。局方未提供前線僱員人數及已打針比例，發言人稱，由於不時調職，前線僱員已打針比例常變。

公務員工會聯合會總幹事梁籌庭稱，食環署、康文署、社署、運輸署等都有前線公務員，不少人關注需否自費檢測，據他所知檢測費可報銷。他又說，未打針者不少是擔心副作用，若政府為打針者提供額外假期，相信只有少許幫助。

此外，教大昨發內部電郵，稱鼓勵員工打針，打針當日可獲一日假期，若不適可額外多一日假。城大稱，員工如身體不適，可按現行機制申請病假。中大上周向員工發信，稱若預約了工作時間內打針，可暫時離開工作崗位赴約，打針後若有不適可請假。

（疫情第四波）

相關字詞﹕強制檢測 公務員 BioNTech疫苗 科興疫苗 疫苗接種計劃

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