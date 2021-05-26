檢疫漢逃離竹篙灣 衛署不排除檢控

將軍澳尋回 報稱不適送院

衛生署發言人說，一名於5月23日由外地抵港的男子，在指定檢疫酒店因違反規定，被送往竹篙灣檢疫中心。他在未取得授權人員許可下，同日晚上離開竹篙灣，職員隨即報警求助，他被警方尋獲後，被送回竹篙灣繼續檢疫。

衛生署續稱，該男子昨早因身體不適被轉送公立醫院，衛生防護中心至昨天沒接獲其新冠病毒陽性報告。發言人表示不評論個別案件，署方在收到懷疑違反檢疫令案件時會調查，若發現違法，視乎搜集到的事實和證據，有需要時會徵詢律政司，不排除檢控。

民眾安全服務處表示，工作人員於23日晚上11時15分發現一名檢疫者離開單位，人員立即上前勸阻，但他不理會並迅速逃跑，隨後登上一輛停泊在竹篙灣外的私家車離開。

警方發言人稱，24日凌晨1時20分接獲報案，指一名34歲姓鍾本地男子懷疑離開竹篙灣，其後被私家車接走。人員其後在將軍澳唐俊街12號「天晉II」單位發現他，及後將他送往將軍澳醫院治理。將軍澳醫院稱男病人昨早被送往該院，病毒檢測陰性，昨情况穩定。

違反強制檢疫令最高可被罰款2.5萬元及監禁6個月。翻查資料，今年3月一名37歲男子離開檢疫地點，被送往竹篙灣完成餘下檢疫，其後兩度逃離及企圖逃離竹篙灣，並襲擊在場警察，被控違反《外國地區到港人士強制檢疫規例》、《侵害人身罪條例》及「襲擊正當執行職務的警務人員」，即時判監5星期。

（疫情第四波）