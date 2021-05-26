港聞

港聞二

檢疫漢逃離竹篙灣 衛署不排除檢控

【明報專訊】一名由外地抵港的34歲本地男子兩度違反檢疫規定，周日（23日）晚上不理工作人員勸阻，逃離竹篙灣檢疫中心，登上一輛停泊在外的私家車離開，至翌日下午被警方在將軍澳「天晉II」一單位尋獲及送回竹篙灣。他昨早報稱不適送院，新冠病毒檢測呈陰性。衛生署稱會在有需要時徵詢律政司意見，不排除檢控。

將軍澳尋回 報稱不適送院

衛生署發言人說，一名於5月23日由外地抵港的男子，在指定檢疫酒店因違反規定，被送往竹篙灣檢疫中心。他在未取得授權人員許可下，同日晚上離開竹篙灣，職員隨即報警求助，他被警方尋獲後，被送回竹篙灣繼續檢疫。

衛生署續稱，該男子昨早因身體不適被轉送公立醫院，衛生防護中心至昨天沒接獲其新冠病毒陽性報告。發言人表示不評論個別案件，署方在收到懷疑違反檢疫令案件時會調查，若發現違法，視乎搜集到的事實和證據，有需要時會徵詢律政司，不排除檢控。

民眾安全服務處表示，工作人員於23日晚上11時15分發現一名檢疫者離開單位，人員立即上前勸阻，但他不理會並迅速逃跑，隨後登上一輛停泊在竹篙灣外的私家車離開。

警方發言人稱，24日凌晨1時20分接獲報案，指一名34歲姓鍾本地男子懷疑離開竹篙灣，其後被私家車接走。人員其後在將軍澳唐俊街12號「天晉II」單位發現他，及後將他送往將軍澳醫院治理。將軍澳醫院稱男病人昨早被送往該院，病毒檢測陰性，昨情况穩定。

違反強制檢疫令最高可被罰款2.5萬元及監禁6個月。翻查資料，今年3月一名37歲男子離開檢疫地點，被送往竹篙灣完成餘下檢疫，其後兩度逃離及企圖逃離竹篙灣，並襲擊在場警察，被控違反《外國地區到港人士強制檢疫規例》、《侵害人身罪條例》及「襲擊正當執行職務的警務人員」，即時判監5星期。

（疫情第四波）

相關字詞﹕衛生署 竹篙灣檢疫中心 新型冠狀病毒

上 / 下一篇新聞

「警隊KOL」警司陳凱港涉騙貸被捕 伙女友人向兩銀行交假文件申按 警內部調查揭發
「警隊KOL」警司陳凱港涉騙貸被捕 伙女友人向兩銀行交假文件申按 警內部調查揭發
微博21萬「粉絲」 擅向武漢捐口罩被訓示
微博21萬「粉絲」 擅向武漢捐口罩被訓示
梁振英質疑防疫安排 重提文化局 否認受壓改回港易 林鄭：不評論KOL
梁振英質疑防疫安排 重提文化局 否認受壓改回港易 林鄭：不評論KOL
民研：林鄭民望微升 四成人予0分
民研：林鄭民望微升 四成人予0分
林鄭考慮公務員針假 工會：主要憂副作用
林鄭考慮公務員針假 工會：主要憂副作用
林正財料本周難放寬措施
林正財料本周難放寬措施
醫局指瞞爆眼女傷勢說法非事實 回應《星島》「包庇造假」評論 稱已向警提供醫療紀錄
醫局指瞞爆眼女傷勢說法非事實 回應《星島》「包庇造假」評論 稱已向警提供醫療紀錄
李百全：港台加強處理投訴 CAT II合約工違規會停工
李百全：港台加強處理投訴 CAT II合約工違規會停工
持雙程證者難民免費打針 周五起預約
持雙程證者難民免費打針 周五起預約
前線醫生聯盟「斷莊」 面臨解散
前線醫生聯盟「斷莊」 面臨解散
伊院試行實時監察 加快調配病牀
伊院試行實時監察 加快調配病牀
瀕危原生眼斑水龜頻遭捕獵 嶺大紅外線攝錄罪證舉報
瀕危原生眼斑水龜頻遭捕獵 嶺大紅外線攝錄罪證舉報
支聯會答警察：如要建設民主中國 必須結束一黨專政
支聯會答警察：如要建設民主中國 必須結束一黨專政
7聖堂六四辦追思彌撒 正委會：合法宗教活動
7聖堂六四辦追思彌撒 正委會：合法宗教活動
理大學者教初中生嵌機械人 動手學物理編程
理大學者教初中生嵌機械人 動手學物理編程
稱為引妻注意 廚工淫10歲女兒候判
稱為引妻注意 廚工淫10歲女兒候判
海關揭油畫藏9公斤冰毒
海關揭油畫藏9公斤冰毒
疑寓所揑斃女網友 青年留遺書上吊亡 打機群組結識 警列兇殺自殺
疑寓所揑斃女網友 青年留遺書上吊亡 打機群組結識 警列兇殺自殺
私家車撞車後墜20米橋 壓廢車起火 司機保命
私家車撞車後墜20米橋 壓廢車起火 司機保命
投訴警察涉作假 巴裔律師被捕
投訴警察涉作假 巴裔律師被捕
販毒疑犯「借尿循」逃脫 警搜邨一日擒回
販毒疑犯「借尿循」逃脫 警搜邨一日擒回
一泥車夾斃一跌死 工業意外奪兩命
一泥車夾斃一跌死 工業意外奪兩命
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】西貢紙船翻新 「香港」「獨立」消失 原貼抗日舊報內容 市民嘆容不下歷史
【Emily】西貢紙船翻新 「香港」「獨立」消失 原貼抗日舊報內容 市民嘆容不下歷史
【Emily】接鍾錦麟掌西貢區會 周賢明：佢係我哋嘅議長
【Emily】接鍾錦麟掌西貢區會 周賢明：佢係我哋嘅議長
【Emily】阿臻：等落雨快過等懲教署長回覆
【Emily】阿臻：等落雨快過等懲教署長回覆
【Emily】屯馬線揭車站主色 網民關心幾時通車
【Emily】屯馬線揭車站主色 網民關心幾時通車
【Emily】陳茂波話港深創科園發展「一區兩園」
【Emily】陳茂波話港深創科園發展「一區兩園」