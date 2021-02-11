梁振英質疑防疫安排 重提文化局 否認受壓改回港易 林鄭：不評論KOL

林鄭：改動基於內部調整機制

廣東省的「回港易」計劃上周六一度叫停，港府6小時後「轉軚」宣布維持不變。林鄭月娥昨日在出席行會會議前見記者，強調改動基於「政府內部自我調整的機制，並非因為外面有什麼壓力或有什麼人說了什麼」，她於事後才知悉事件。

林太解釋，政府此前不曾聚焦討論「熔斷機制」，但當機制用於廣東省時，受影響市民衆多，承認機制不符合比例，「不應該採用一個如此廣泛的基礎去改動回港易計劃」。她無正面回應會否道歉，只表示不要說是哪個官員出錯，因為他們均按機制辦事。

梁振英於「回港易」被叫停期間，在facebook發文質疑安排，稱以此尺度辦事，「香港和內地通關無望」；及後政府「轉軚」，令外界猜想是否與梁的言論有關。梁近月多次公開評論時政，包括建議港府用郊野公園邊陲地建屋、重提增設文化局。

鍾劍華：兩任特首暗中較勁

林鄭月娥昨日被問及對文化局的看法，是否同意梁振英的改組方案。她說，「香港從來任何時候都有很多人發表很多意見，特別是近年很多被稱為意見領袖、KOL，所以我不會逐個評論」，而港府每日在做要做的工作，她亦會在年度《施政報告》詳細交代工作內容。

理大應用社會科學系前助理教授、香港民意研究所副行政總裁鍾劍華認為，「不在其位，不謀其政」，梁振英作為前特首，評論時政能影響現屆政府的運作，不符合政治倫理。他憶述，時任行政會議召集人梁振英於2011年宣布競選特首前，曾批評政府政策，形容「（如今的）套路一樣」，認為梁因現屆政府弱勢，有意爭取政策話語權，為參選特首選舉鋪路。至於林太暗指梁振英為「KOL」，鍾劍華認為可以理解，因為不能鼓吹類似梁的行為，兩任特首「你落佢面，佢落你面，大家暗中較勁」。

有指借議辦助初選將DQ

林鄭未正面回應

另外，公職人員宣誓條例上周五刊憲生效，區議員須宣誓「擁護《基本法》、效忠特區」，具體宣誓安排尚未公布。有傳媒上周引述消息稱，在民主派立選初選中曾借出議員辦事處做「票站」的區議員，可能被指「協助顛覆國家政權」而遭取消資格（DQ）。林鄭月娥昨日被問及有關說法時未有正面回應，僅稱宣誓的內容、模式已在條例內列明，港府正處理區議員宣誓的安排，但由於每日都有現任區議員辭職，政府待情况稍微穩定後才安排宣誓，強調宣誓必須進行。

截至昨日，今年政府宣布懸空的區會議席達24個，宣布離任的現屆區議員至今超過30人。