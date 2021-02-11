「警隊KOL」警司陳凱港涉騙貸被捕 伙女友人向兩銀行交假文件申按 警內部調查揭發

警方表示，新界南總區刑事部經調查及徵詢律政司意見後，昨日拘捕一名50歲男警務人員及一名47歲本地女子，涉嫌串謀詐騙，二人涉於2019年向兩間本地銀行提供虛假文件及資料，以獲取按揭貸款。涉事警員和該名女友人目前被扣留調查。

警：陳個人事務 無關職務

警方表示，該名警員將被停職，並稱案件牽涉該名人員的個人事務，與其本身職務無關。警方稱非常重視警員操守，任何警員干犯違法行為，絕不容忍及姑息，定必嚴正處理。

據了解，被捕男警為沙田警區助理指揮官陳凱港，有關按揭貸款涉及大埔燕子里海景山莊一間獨立屋。警方昨無透露所涉貸款多少，稱詳情調查中。陳凱港近年活躍於社交媒體（見另稿），言行高調，多次被人投訴。據了解，是次事件為警隊就早前的投訴展開內部調查時，發現有刑事成分，徵詢律政司意見後拘捕。

2007年與前妻以1208萬購屋

公開資料顯示，涉事獨立屋2007年由陳凱港及前妻、現任鐵路警區副指揮官蔡賢慧以1208萬元聯名購入，據了解二人其後離婚；蔡於2013年將單位業權售予陳凱港。該獨立屋曾多次做按揭，包括2019年透過東亞銀行作按揭貸款，貸款文件未透露金額，未知是否與案有關。陳凱港又與男子陳凱俊共同持有東涌藍天海岸一單位，該單位2019年亦透過華僑永亨信用財務有限公司作按揭，同樣未知金額。

天台玻璃屋被指僭建 昨未拆

涉案的大埔燕子里海景山莊單位，早前被傳媒揭發涉嫌有多項僭建，包括天台一間玻璃屋。本報昨日到海景山莊觀察，被指僭建的天台玻璃屋仍未清拆。

同為警司的龍少泉，涉於5年前隱瞞出租愉景灣自置單位，訛稱該單位供父母自住，從而詐騙政府及匯豐銀行向他批出購屋貸款及按揭貸款共約600萬元，本月初遭廉政公署落案起訴兩項欺詐罪。他昨日首次在區域法院提訊，案件押後至7月23日作閉門審前覆核。他早前已償還所有貸款，並將於本月9日離職。

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