【Emily】國泰供應竹篙灣膳食 每餐4款揀 林健鋒話媲美茶記 衛署拒講價錢

國泰噚日送咗4個餐去立法會，包括「泰式咖喱魚粒拼豆腐肉碎配白飯」、「蘑菇茄汁燒雞腿肉配牛油麵」、「西芹冬菇紹菜炒甘筍配玉子豆腐」、「瑤柱白粥配肉碎炆豆腐」等。林健鋒即場試食後話睇得又食得，味道媲美茶餐廳，希望國泰可以保持水準。

質疑價低者得 林健鋒批政府食古不化

林健鋒話，之前見隔離營嘅食物咁劣評，令佢好唔開心，話既然國泰咁近竹篙灣，做咩唔搵國泰做？作為行會成員嘅林健鋒亦批評， 「點解一定要價低者得，政府唔應該食古不化」。佢又話唔期望隔離營食物好似飛機餐咁豐富，但就認為國泰出品有一定保證，至少提供到熱飯畀大家食，亦唔會係「劣食」。

衛生署回覆查詢時，證實國泰航空飲食服務(香港)有限公司噚日起為竹篙灣檢疫中心檢疫者提供膳食，但拒透露合約內容同價格，話以免影響政府議價能力。國泰就話，每日3餐膳食各提供4款菜式供選擇，合共12款，確保膳食健康同營養均衡。