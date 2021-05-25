香港再出發大聯盟一周年 力推融入國家發展

辦大灣區活動 央視播廣告宣傳香港

梁振英說大聯盟將推出「出發大灣區系列」，11名副秘書長各負責一個大灣區城市，會考察、介紹香港所需所長等，由基本法委員會副主任譚惠珠在港統籌。大聯盟擬於上海、福建、湖南舉行研討會，分別交流金融科技、數碼經濟、文化創意業等。推廣香港方面，大聯盟與鳳凰衛視合作拍攝《香港事‧中國心》，講述香港於國家發展的地位，7月上旬開播。另一總召集人董建華說，曾與美國朋友通電，對方稱讚中國控制疫情的能力。他又稱「天下在變」，很多國家視中國為龍頭，但提醒「我們千萬不能太驕傲……很多大國與我們『開玩笑』」。

記招場外警駐守 蘋果立場被拒入

有記者問及有關六四集會及區議員宣誓，大聯盟秘書長、全國人大常委譚耀宗表示問題與記者會無關，沒有回答。昨日記者會場外有多名軍裝警員駐守，記者入場前須接受安檢，《蘋果日報》及網媒「立場新聞」的記者被拒入場，工作人員解釋他們並非受邀媒體。