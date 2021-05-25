稱棄車阻街部門互卸 區議員斥限查冊礙跟進

指觀塘有50個棄車黑點

民主黨觀塘區議員梁翊婷說，單在觀塘區就有約50個棄車黑點，其中定安街、定業街後巷一帶最少有30部，大部分無行車證及車牌，政府部門均不處理。她稱過去一年分區地政處在觀塘區收到42宗棄車投訴，但目前處理程序僵化，處方收到投訴後先派員巡視，再向警方確認是否失車。若屬失車處方會交警方跟進，否則會要求運輸署提供車主登記資料等，並根據《土地（雜項條文）條例》在棄車上張貼通知，勒令車主限期前停止佔用官地，若限期後仍未處理，處方才移走棄車，一般需時6至8周。梁說部分棄車在公共道路範圍，地政處認為不屬規管範疇而不處理，轉介路政署又不處理，批評多個部門推卸責任，令棄車問題惡化。

民主黨油尖旺區議員曾自鳴說，大角嘴樂群街及美安街後巷一帶有大量殘缺的電單車，民政事務總署曾牽頭採取跨部門清理行動，但過後棄車問題死灰復燃。民主黨東區區議員蘇逸恒稱，不少電單車棄置行人路，但多因證據不足無法檢控，建議政府加強相關罰則。

民政署：跨部門移除行動擴7區

梁翊婷說，過往區議員透過車牌查冊，向地政總署提交車主資料跟進棄車問題，減省署方轉介警方及運輸署程序，但「蔡玉玲案」後令地區人士因擔心犯法而不敢查車牌，認為政府限制止查冊不合理，令地區更難跟進棄車問題。

民政事務總署回覆稱，各部門今年1月在油尖旺區試驗聯合行動，移除112輛棄置車輛，有關行動已擴展至中西區、灣仔區等7區，其中中西區4月完成行動後移除31輛棄置車輛；相關部門有需要時會以聯合行動等方法處理棄車。