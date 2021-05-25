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周日獨登八仙嶺失蹤 行山常客未尋回

【明報專訊】有行山習慣的33歲男子陳璟輝（圖），周日（23日）獨自到大埔八仙嶺遠足後失蹤，其母報警，陳的友人亦於社交平台發帖尋人。消防處、民安隊、飛行服務隊昨日繼續在八仙嶺搜索，暫無發現。攀山專家稱大美督周日氣溫達37℃，行山者應結伴同行，若平日缺乏運動習慣者，於酷熱天氣應避免戶外活動。

上午風景照傳母 原預告晚7時回家

陳璟輝周日早上約8時45分離開馬鞍山福安花園寓所，獨自往八仙嶺遠足，並曾向家人表示預計晚上7時回家。當日早上約11時半，他曾向母親傳短訊及前往仙姑峰的風景相片。當晚10時許陳仍未回家，其母發現其WhatsApp最後上線時間是中午12時許，恐防兒子遇上意外，遂報警。陳的友人則在社交平台發帖尋人，有當日曾到八仙嶺行山的市民留言稱沿途未曾見過陳的蹤影。陳璟輝身高約1.6米，中等身材，圓面，當日出發時身穿淺藍色背心、灰色短褲，戴有綠色腰包。

警方及消防當晚接報後部署搜救，昨凌晨在大埔洞梓童軍中心登山通宵搜索，至昨早消防員聯同民安隊約60人帶同消防犬，沿大美督徒步上山搜索。

手機定位顯示仙姑峰附近

飛行服務隊直升機奉召於上空盤旋，並將部分搜救人員吊運至山頂，陳的家人亦在大美督臨時指揮站等候消息，至昨深夜仍未有發現。警方曾追蹤事主手機定位，顯示位置於八仙嶺仙姑峰附近。

攀山專家羅啟義稱，八仙嶺郊遊徑屬易行路線，設有石級，指示牌清晰明確，整體難度不高，即使前往仙姑峰路段亦有豎牌警告遊人勿誤闖馬騮崖，若依照指示行「唔會點出事」。他說近日正值炎夏，前日大美篤氣溫高達37℃，行山客應結伴同行，缺乏運動習慣者則應避免戶外活動。

專家：橫嶺沒樹蔭 酷熱易出事

另一攀山專家黃炎良亦表示，八仙嶺郊遊徑不算危險，但在橫嶺一帶只有矮樹，沒有遮蔭的地方，酷熱天氣下「一般人好易捱唔住」，不過該路段屬熱門路線，理應有行山客曾目睹事主蹤影，擔心他是誤闖小路致失蹤。

翻查資料，資深攀登教練林煥基於2015年底獨自到八仙嶺仙姑峰行山，其間疑取道捷徑爬上馬騮崖時失足墮崖，傷重不治。

相關字詞﹕民安隊 直升機 仙姑峰 行山意外 八仙嶺

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