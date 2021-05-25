房委重建4工廈 料提供4800伙公營屋

涉900租約 僅60空置單位供安置

房委會早前完成研究，顯示業安、穗輝、宏昌和葵安4幅用地改劃作房屋發展技術上可行，惟葵涌晉昇及屯門開泰的兩幅用地存在嚴重的噪音、空氣質素和氣味問題，不能透過設計或其他緩解措施有效處理，現階段作房屋發展不可行。房委會將開展業安、穗輝和宏昌用地改劃住宅用途的程序，而葵安用地則待司法覆核個案完結後，與相關部門擬定發展計劃及開展改劃程序。

截至今年3月底，4幢工廈共涉903份租約、1185張暫准證，以及一份商舖租約。房委會商業樓宇小組昨日通過清空工廈的安排，包括給予租戶18個月通知期，並發放相等於15個月租金的特惠津貼，受影響租戶將可競投晉昇及開泰的空置單位；房委會亦向不租用晉昇及開泰的租戶發放每單位一筆過2.54萬元；另向在9個月內遷離、不租用晉昇及開泰的租戶額外發放一筆10萬元款項。

房委會商業樓宇小組委員招國偉稱，未納入清拆計劃的餘下兩幢工廈現時約有60個空置單位，不足以安置受清拆影響的租戶，但相信部分人因較年老，或藉今次清拆選擇結業。他建議房委會未來重建工廈時，可仿效當年將柴灣工廠邨大廈活化作華廈邨的做法，設展覽空間展出當年工廈歷史及有價值文物。