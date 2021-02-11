新居屋下周揀樓 「撞期」綠置居收表 料有綠表客轉軚 鑽石山「樓王」售489萬

今期居屋有4個新屋苑，為啟翔苑、山麗苑、火炭彩禾苑及馬鞍山錦駿苑，共7047伙，實用面積介乎278至614平方呎，以市價六折推售，售價由約117萬至489萬元。房委會去年10月共收約23.6萬份申請表，超額約32倍，其中白表約佔20.3萬份，綠表約佔3.3萬份。

售177萬起 折扣隨市值略調升

房屋署表示，下周一將邀請約110名申請者分四個時段揀樓，並指今期居屋於本月及6月評估市值略高於原先定價，揀樓所簽訂買賣合約的折扣率會增約1至3個百分點。

今期唯一市區盤、鄰近鑽石山港鐵站的啟翔苑共940伙，實用面積295至502平方呎，售價約218萬至489萬元，B座33樓8室為今期售價最高，實用面積502平方呎，售488.86萬元，呎價9738元。啟翔苑呎價最高單位則為B座33樓6室，呎價9769元。根據售樓書，啟翔苑會受道路噪音影響，部分單位裝設減音窗等。

今期推售3222伙的山麗苑，售價116.69萬至258.67萬元，最便宜為B座1樓9室，實用面積279平方呎，售116.69萬元，呎價4182元。根據售樓書，山麗苑部分單位或望見殯葬區及零散山墳，其位處區域現無鹹水供應，要用淡水冲廁，附近有蝙蝠棲息。彩禾苑提供806個單位，售價241.24萬至465.38萬元，樓書列明屋苑內有斜坡，業主須分擔維修及鞏固費用；錦駿苑則提供2079伙，售價189.3萬至387.04萬元，部分單位或望見零散山墳。

鑽石山啟翔苑毗鄰綠置居啟鑽苑

房委會委員、公屋聯會總幹事招國偉稱，今期居屋數量多，預計揀樓期或長達3個月，料啟翔苑及彩禾苑最早售罄。他說綠置居周五起接受申請，包括鑽石山啟鑽苑2112伙，正正毗鄰啟翔苑，故不排除當啟翔苑售罄後，有獲邀揀樓的綠表者寧願再碰運氣申購啟鑽苑，因而不揀樓。