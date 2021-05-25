質疑蒐證超出手令 壹傳媒申禁警續用

部分材料已用作刑事檢控

原告分別為壹傳媒有限公司、蘋果日報慈善基金、蘋果日報有限公司、壹傳媒管理服務有限公司、壹傳媒創辦人黎智英及營運總裁兼財務總裁周達權、壹傳媒動畫公司總經理吳達光、壹傳媒行政總監黃偉強，以及黎智英的兩名兒子黎見恩和黎耀恩。被告一方為警務處長。

原告昨日要求修改傳票的部分內容，包括爭議警方當時搜得的材料超出手令的涵蓋範圍，做法構成違法侵入或侵害，以及爭議該手令是否合法。

據國安法取手令 所蒐材料只涉「欺詐」

代表壹傳媒等公司的資深大律師韋仕博指出，根據國安處一名警司的誓章，警方當時並非根據《警隊條例》第50（7）條，而是根據《港區國安法》第43條，以調查勾結外國勢力和欺詐罪為由，向法庭取得手令搜查壹傳媒大樓，最終搜得423項材料，惟目前搜得的材料只涉串謀欺詐罪，質疑有關資料與國安法罪行無關。

法官陳嘉信一度查詢有關做法是否涉及法定要求，韋仕博回應有關做法屬慣例，形容警方大可選擇根據《警隊條例》取得手令，質疑是次做法屬刻意決定。韋仕博又稱，警方已將部分材料用作刑事檢控，要求法庭批出臨時禁制令，或盡快定下本案的審訊日期。

【案件編號：HCMP1217-19、1221-22、1239-40】