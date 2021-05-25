鄒幸彤料今年六四集會被禁 建制紛指「結束專政」危國安

鄒：悼念是權利 會自己做

支聯會副主席鄒幸彤接受國際關係學者沈旭暉訪問時稱，對六四集會獲不反對通知書不樂觀，「覺得佢會禁止集會的可能性都幾大」，若遭反對，她說現實上支聯會未能呼籲集會，但個人層面，她認為悼念是其權利，「會自己去做」。支聯會常委趙恩來說，國安法下合法與否界線模糊，斥建制派言論是心理戰術，冀令市民不再發聲質疑政府。

全國僑聯副主席盧文端於本報撰文，稱香港已進入國安法年代，過去損害國家安全的事，不等於現時可「照辦煮碗」。他說支聯會辦「結束一黨專政」的六四集會遊行，屬危害國安。港區人大代表陳曼琪接受《星島日報》訪問稱，支聯會「結束一黨專政」、「建設民主中國」綱領涉分裂國家及顛覆國家政權。她稱若警方不批准六四集會、仍有人呼籲「個人名義」出席，涉煽惑罪、或犯國安法；若市民參與集會，會觸犯未經批准集結、非法集結以至暴動等罪。

大狀：共同持燭可成集會證據

對於若市民在無組織下持蠟燭到維園，大律師黃宇逸稱，共同手持蠟燭本身可成集會證據，若人數多於50，表面上難分辨各人是不約而同抑或有意圖到場集會，故會有法律風險；若現場有人共同叫口號，會加強參與集會的證據。被問到「結束一黨專政」等綱領有否涉違國安法，黃稱國安法並非平日詮釋法律條文的邏輯可理解。

港大法律學院首席講師張達明說，若市民獨自悼念，不受規管；但若各人做同一舉動、行為，或被視為共同目的聚會；若是不約而同到維園悼念六四，法律上會有灰色地帶，要視乎具體情况，舉例控方或依賴新聞報道、社交媒體群組等說法，指參與者是共同行事。

天主教7堂區6‧4辦追思彌撒

另外，天主教西灣河聖十字架堂昨晚舉行「為中國教會祈禱日彌撒」，由天主教香港教區榮休主教陳日君樞機主持。彌撒尾聲，教會預告6月4日晚上將有7個堂區舉辦追思亡者彌撒，悼念當年逝世犧牲的人，並提醒信徒毋忘歷史。