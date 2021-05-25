港聞

港聞二

鄒幸彤料今年六四集會被禁 建制紛指「結束專政」危國安

【明報專訊】支聯會多年均在維園舉行燭光集會悼念六四，在疫情、《港區國安法》下，各方今年對舉辦集會未感樂觀。多名建制陣營者開腔指支聯會綱領中「結束一黨專政」涉挑戰中國根本制度；若警方不批准六四集會而市民仍參與或違法。有法律界人士稱，即使多名市民在無組織下不約而同攜蠟燭往維園，亦有法律風險，因表面上難以分辨是否有參與集會意圖。

鄒：悼念是權利 會自己做

支聯會副主席鄒幸彤接受國際關係學者沈旭暉訪問時稱，對六四集會獲不反對通知書不樂觀，「覺得佢會禁止集會的可能性都幾大」，若遭反對，她說現實上支聯會未能呼籲集會，但個人層面，她認為悼念是其權利，「會自己去做」。支聯會常委趙恩來說，國安法下合法與否界線模糊，斥建制派言論是心理戰術，冀令市民不再發聲質疑政府。

全國僑聯副主席盧文端於本報撰文，稱香港已進入國安法年代，過去損害國家安全的事，不等於現時可「照辦煮碗」。他說支聯會辦「結束一黨專政」的六四集會遊行，屬危害國安。港區人大代表陳曼琪接受《星島日報》訪問稱，支聯會「結束一黨專政」、「建設民主中國」綱領涉分裂國家及顛覆國家政權。她稱若警方不批准六四集會、仍有人呼籲「個人名義」出席，涉煽惑罪、或犯國安法；若市民參與集會，會觸犯未經批准集結、非法集結以至暴動等罪。

大狀：共同持燭可成集會證據

對於若市民在無組織下持蠟燭到維園，大律師黃宇逸稱，共同手持蠟燭本身可成集會證據，若人數多於50，表面上難分辨各人是不約而同抑或有意圖到場集會，故會有法律風險；若現場有人共同叫口號，會加強參與集會的證據。被問到「結束一黨專政」等綱領有否涉違國安法，黃稱國安法並非平日詮釋法律條文的邏輯可理解。

港大法律學院首席講師張達明說，若市民獨自悼念，不受規管；但若各人做同一舉動、行為，或被視為共同目的聚會；若是不約而同到維園悼念六四，法律上會有灰色地帶，要視乎具體情况，舉例控方或依賴新聞報道、社交媒體群組等說法，指參與者是共同行事。

天主教7堂區6‧4辦追思彌撒

另外，天主教西灣河聖十字架堂昨晚舉行「為中國教會祈禱日彌撒」，由天主教香港教區榮休主教陳日君樞機主持。彌撒尾聲，教會預告6月4日晚上將有7個堂區舉辦追思亡者彌撒，悼念當年逝世犧牲的人，並提醒信徒毋忘歷史。

相關字詞﹕國安法 結束一黨專政 支聯會 六四集會

上 / 下一篇新聞

上周六「轉軚」捱批 不再港府界定 「回港易」今採國家衛健委風險地名單
上周六「轉軚」捱批 不再港府界定 「回港易」今採國家衛健委風險地名單
3月外地抵港兩人檢測「不確定」 菲傭巴裔地盤工 病毒量低未知何時發病
3月外地抵港兩人檢測「不確定」 菲傭巴裔地盤工 病毒量低未知何時發病
接種中心護士「高度懷疑」非真確診 病毒株與疫苗脗合 疑打針時污染
接種中心護士「高度懷疑」非真確診 病毒株與疫苗脗合 疑打針時污染
港大研究：校內播毒風險低 停課損學童身心 稱家長壓力瀕爆煲 倡逐步恢復全日課
港大研究：校內播毒風險低 停課損學童身心 稱家長壓力瀕爆煲 倡逐步恢復全日課
昨起全校復課 校長：小六生「興奮到失眠」
昨起全校復課 校長：小六生「興奮到失眠」
郵輪遊盼暑假推 邱騰華：須打針
郵輪遊盼暑假推 邱騰華：須打針
《大公》員工查冊被票控 蔡案用控罪書 官問為何方式不同 控方：不同警組負責
《大公》員工查冊被票控 蔡案用控罪書 官問為何方式不同 控方：不同警組負責
傳媒消息稱王振民任司長 涉國安宣傳文化 港澳辦擬增兩司
傳媒消息稱王振民任司長 涉國安宣傳文化 港澳辦擬增兩司
刪《議事論事》六四長跑片段 港台稱因離題未獲同意
刪《議事論事》六四長跑片段 港台稱因離題未獲同意
質疑蒐證超出手令 壹傳媒申禁警續用
質疑蒐證超出手令 壹傳媒申禁警續用
消息：爆眼女已赴台
消息：爆眼女已赴台
新居屋下周揀樓 「撞期」綠置居收表 料有綠表客轉軚 鑽石山「樓王」售489萬
新居屋下周揀樓 「撞期」綠置居收表 料有綠表客轉軚 鑽石山「樓王」售489萬
房委重建4工廈 料提供4800伙公營屋
房委重建4工廈 料提供4800伙公營屋
周日獨登八仙嶺失蹤 行山常客未尋回
周日獨登八仙嶺失蹤 行山常客未尋回
稱棄車阻街部門互卸 區議員斥限查冊礙跟進
稱棄車阻街部門互卸 區議員斥限查冊礙跟進
香港再出發大聯盟一周年 力推融入國家發展
香港再出發大聯盟一周年 力推融入國家發展
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】國泰供應竹篙灣膳食 每餐4款揀 林健鋒話媲美茶記 衛署拒講價錢
【Emily】國泰供應竹篙灣膳食 每餐4款揀 林健鋒話媲美茶記 衛署拒講價錢
【Emily】范國威退黨不再參選 退出政壇陪家人
【Emily】范國威退黨不再參選 退出政壇陪家人
【Emily】八旬董生籲打針：有問題call我 即黎睇你
【Emily】八旬董生籲打針：有問題call我 即黎睇你
【Emily】儲收據備安心 迎第二輪「賞你遊」
【Emily】儲收據備安心 迎第二輪「賞你遊」
【Emily】社區共享 任啟邦維修輪椅借街坊
【Emily】社區共享 任啟邦維修輪椅借街坊