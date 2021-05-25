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刪《議事論事》六四長跑片段 港台稱因離題未獲同意

【明報專訊】上周五（21日）港台的一集《議事論事》播出後抽起，港台指該集末段加插支聯會舉辦的六四長跑片段，與該集內容或立法會當前議題無關，事前亦未經編輯委員會同意，重溫版及網上版將刪除有關片段，港台稱就有關的處理涉嫌違反現行編輯管理機制進行調查，並暫時由外聘團隊負責製作《議事論事》。

就涉違機制調查

從港台網頁及YouTube所見，21日播放的最新一集《議事論事》仍未重新上架，部分環節只能在節目facebook專頁重溫，包括政府擬修改《個人資料（私隱）條例》的討論，以及由余若薇和田北俊主持的環節「政事溫度計」，討論接種疫苗。

港台自今年3月起，由廣播處長李百全及港台管理層9個人組成編輯委員會，在節目製作或播出前作檢視。港台昨日發新聞稿表示，編輯委員會早前已決定，《議事論事》的內容須關乎當前立法會事務，播出前須先得到編委會批准。

港台稱，會就《議事論事》末段加插播放六四長跑片段而未有經編委會同意等的處理方式，涉嫌違反現行編輯管理機制進行調查。港台強調，節目並非不能播放有關六四或某些政治議題的內容，編委會決定刪除有關片段，是因為製作團隊未按現行編輯管理機制先徵詢編輯委員會的意見。

另外，《蘋果日報》昨日報道，《視點31》今天起需改為錄播，並將《鏗鏘集》製作有關保釣的集數，送交律政司研究有否觸犯《港區國歌法》。港台回覆本報表示，港台節目內容及播放安排，屬港台內部編輯事宜，不作個別評論。律政司回覆稱不會評論個別個案。

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