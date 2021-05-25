傳媒消息稱王振民任司長 涉國安宣傳文化 港澳辦擬增兩司

劉兆佳：中央盼加強思想工作

《星島日報》報道，中央港澳工作協調小組去年2月升格為中央港澳工作領導小組，全國政協副主席夏寶龍擔任常務副組長，並兼任港澳辦主任。報道引述消息稱，港澳辦作為港澳領導小組的辦公室職能升格，更實體化，擴大編制、增添人手勢在必行；是次增加兩司展示中央對港維護國安、加強輿論工作的決心，同時強化港澳辦作為港澳工作中樞機構統籌協調的功能。

港澳辦原7司 王被稱「小護法」

港澳辦網站顯示，目前港澳辦設有7個正司局級的內設機構，包括秘書行政司、綜合司、政研司、聯絡司、交流司、法律司和機關黨委（人事司），如增設有關國安及宣傳文化兩司，則總數達9司。有傳王振民將出任新司司長，本報昨日致電王振民，未能聯絡到對方。

王振民的研究領域為憲法學、行政法學、特別行政區基本法，曾任香港基本法委員會委員，有「小護法」之稱。他在上月的「全民國家安全教育日」演講，稱選舉最終目的是鞏固國家安全，質疑如一國遭破壞，一國之內的選舉如何舉行。

建制：編制為港把脈發動輿論

有建制派稱未確認有關消息，但認為不足為奇，他說中聯辦、港府發動輿論的功力很弱，舉例特首林鄭月娥主持的節目《選委界別分組面面觀》根本「無人看」，形容今次修訂選舉制度是「硬推」。他認為，王振民的論述基礎強，相信港澳辦新的編制能為香港把脈，能以宣傳工作等軟實力發動有效的輿論攻勢，從而維護國家安全。

劉兆佳亦表示消息不足為奇，稱制訂《港區國安法》、修改香港選舉制度只是維護國安其中一環，更重要是從社會層面上確保國安不受威脅，扭轉港人對國家民族及一國兩制的錯誤認知及敵對態度。他稱，港澳辦負責協助中央制訂對港政策，若擴大規模，或因中央盼強化維護國安的思想工作，同時督促港府，他批評港府以往在國民教育等方面相當不足。