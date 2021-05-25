《大公》員工查冊被票控 蔡案用控罪書 官問為何方式不同 控方：不同警組負責

辯方申押後審訊遭駁回

據悉是《大公報》員工的男被告黃偉強（47歲），被控於2020年8月15日為取一私家車的登記細節證明書，明知而作出要項上虛假的陳述，即在申請證明書作交通及運輸有關用途時，陳述為「其他有關交通及運輸的事宜」。根據《道路交通條例》，該罪最高可罰5000元及監禁6個月。

辯方原本申請將案件押後9個月，以待蔡玉玲一案的上訴庭判決。惟曾主審蔡玉玲一案的主任裁判官徐綺薇認為，兩宗案件性質完全相同，爭議無關控罪適切性。徐官表示，本案毋須長時間押後，故駁回辯方的申請。

控方：控罪設檢控時限

官質疑：兩案時間相近

徐官亦一度關注，為何控方在蔡玉玲案與本案的檢控方式不同。控方回應稱，控罪設有檢控時限，律政司已在時限前盡快向本案被告發出傳票。裁判官聽罷質疑，兩案的案發時間相近，本案甚至發生在蔡玉玲案之後。控方表示會向案件主管了解詳情，只知兩宗案件由不同的警隊組別負責，故處理手法不同。

裁判官最終批准被告以現金1000元保釋至6月17日再訊，以待辯方索取法律意見，屆時將聽取被告答辯。

【案件編號：ESS 3866/21】