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郵輪遊盼暑假推 邱騰華：須打針

【明報專訊】接種新冠疫苗者至今不到全港人口兩成。商經局長邱騰華昨稱，盼暑假中後期能開通郵輪公海遊，郵輪船員要做好隔離、檢疫，船員與參與的市民亦要接種疫苗，預計需時籌備，希望能短期內宣布。縱橫遊常務董事袁振寧預計屆時三日兩夜行程最受歡迎，人均約1000元一日。他又估計，雖然有接種疫苗作為旅客的條件會減少一部分客源，但因開放的房間數目不多，估計屆時會爆滿。

被問捐門票誘打針 迪士尼：會構思

另外，昨日立法會經濟事務委員會會議中，迪士尼樂園度假區行政總裁莫偉庭（圖）被問到捐出門票予政府，讓政府作為誘因吸引市民接種疫苗，他稱除正思考如何推動員工接種疫苗外，下一步亦希望確保旅客接種疫苗，又說短期內會構思計劃。

會議上莫偉庭被多個議員問到如何鼓勵員工接種疫苗及員工接種比率，莫偉庭稱沒有接種率，會提供有薪假期及獎金予接種疫苗的員工。

去年淨蝕27億 無計劃撥款資助

疫情下迪士尼2020年度淨虧損接近27億港元，熱血公民鄭松泰問到疫情有否導致樂園擴建計劃進度受影響。莫偉庭稱疫情對建築業有重大影響，運送物料有延誤，目前有個冰雪奇緣的景點正興建，擴建計劃進度及預算都一致，無計劃再到立法會尋求額外注資。邱騰華亦補充，目前無需要透過政府撥款資助迪士尼，而政府早前對於迪士尼第一期擴建計劃撥款的50多億元，專責用以投資於設施，未經立法會同意，不會轉為其他用途，包括資助營運。

實政圓桌立法會議員田北辰指出，今年迪士尼總收入下跌七成五，但營運開支僅減少四成，推算若營運開支同樣減少七成五，未扣除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利（EBITDA）即能有正數，質疑迪士尼沒節流。邱騰華解釋，去年疫情下每次關閉樂園都沒人能預料何時能重開，迪士尼不能一閉園就解僱所有人，「如果用硬性數字，收入跌，開支就要同等比降低，現在情况未必做到」。

（疫情第四波）

相關字詞﹕新型冠狀病毒肺炎疫苗 新型冠狀病毒肺炎 邱騰華 莫偉庭 迪士尼樂園

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