港大研究：校內播毒風險低 停課損學童身心 稱家長壓力瀕爆煲 倡逐步恢復全日課

九成被家人傳染 1.6％涉校

首項研究分析首三波疫情397名未成年新冠患者，約半數為本地個案，當中91.2%曾接觸確診者，九成為家庭成員。當中186宗有源頭本地個案僅3人的密切接觸者為同學，該3人曾除口罩打排球。港大醫學院兒童及青少年科學系名譽臨牀副教授關日華說，去年中學文憑試及恢復局部面授時均無校內感染，亦無教師傳染學生，顯示兒童主要受家人傳染，學校感染風險較低，建議成人接種新冠疫苗保護學生。

籲有個案未必需全校停課

學校昨起恢復全校半日制面授。被問及本港能否恢復全日制面授，關日華認為可逐步恢復，就算有感染個案亦未必需要全校停課。他建議政府計劃停課時需更謹慎及精準，勿輕易大規模停課。

衛生署稱，會據流行病學調查結果，建議有確診學校停課消毒。教育局稱，當疫情趨穩定及學校準備足夠時，考慮進一步放寬面授。

另一項研究在首兩波疫情以問卷訪問29,202個香港家庭，由育有2至12歲兒童的家長填寫。結果發現兒童專注力問題評分較疫前上升7.5%，顯示出現多動症症狀風險增加，2至5歲更為明顯。而反映家長精神壓力的親職指數由疫前46.74分升至49.38分，接近壓力「超高」的50分，升幅5.6%。團隊亦發現兒童使用電子產品娛樂時間增加約一小時，6至12歲最為明顯。

兒童用電子產品時數增

研究亦訪問417名特殊學習需要兒童，發現至少半數人疫下被取消或延遲康復訓練及覆診，令他們的情緒症狀或專注力問題加劇，相關家長較一般家長壓力更大。

兒童及青少年科學系臨牀副教授葉柏強說，長期停課對兒童身心造成負面影響，兒童癡肥及近視情况增多，建議家長與孩子一起運動，並避免學童使用過多電子產品，政府亦應向特殊學習兒童提供額外支援。上述兩項研究分別刊於《美國醫學會雜誌》、《歐洲兒童及青少年精神科學期刊》。

明報記者

（疫情第四波）