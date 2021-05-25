接種中心護士「高度懷疑」非真確診 病毒株與疫苗脗合 疑打針時污染

【明報專訊】位於佐敦的官涌體育館社區疫苗接種中心一名女護士，被列為新冠病毒初步確診個案。衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨日表示，該女護士呼吸道樣本病毒量很低，且驗出武漢原始病毒株「D614D」，不排除其呼吸道被科興滅活疫苗污染，中心會做全基因排序作進一步分析，強調有關樣本不具傳染力。
非社區流行株
病毒量低 待基因排序
涉事61歲女護士於官涌體育館社區疫苗接種中心做兼職，負責工作包括替市民接種疫苗，她平日亦會到尖沙嘴H Zentre 11樓尚至醫療中心上班，為病人量血壓。
張竹君表示，經衛生防護中心公共衛生化驗服務處的快速測試，女護士的呼吸道樣本驗出D614D病毒株，並非目前社區流行的D614G病毒株。她說，女護士於疫苗接種中心工作，該處提供科興滅活疫苗，醫護為市民接種時溢出的疫苗，或污染其呼吸道。她又說，疫苗接種中心或診所都有可能受污染，相信場地會定期清洗，現階段該護士的病毒與疫苗病毒株脗合，高度懷疑並非真確診，需做全基因排序作進一步分析，暫仍列初步確診。
深圳確診港人
1月曾歐遊發燒沒檢測
另外，衛生防護中心正調查一宗在外地確診的個案，涉及一名19歲女子，她於今年1月至3月在歐洲旅行，1月曾發燒，經自我隔離後沒病徵，其間沒接受新冠病毒測試。她於3月初從歐洲抵港，入住香港仔南灣如心酒店檢疫，其後居於觀塘茶果嶺大街，主要到中環活動。她於5月8日與一名朋友乘搭的士前往深圳，香港方面於5月22日接獲廣東省衛生當局通知，患者本月21日在深圳確診，及後驗出抗體陽性。
4歲童確診否未有結論
此外，日前被列為確診個案的4歲男童（第11,822宗），是否真正確診仍未有結論。張竹君稱男童病毒量太少，無法做基因排序。至於居於深水埗匯璽的29歲印傭（第11,831宗）病毒是否帶有N501Y及L452R變異，當局指基因排序仍在進行中。