3月外地抵港兩人檢測「不確定」 菲傭巴裔地盤工 病毒量低未知何時發病

昨公布一宗確診個案，另有少於5宗初步確診。確診患者為46歲菲傭，她今年2月至4月與前僱主一家到巴基斯坦，回港後入住西營盤華美達海景酒店檢疫，其間同層沒人確診。她完成檢疫後到前僱主位於青衣大王下村的寓所暫住，以及新僱主位於大角嘴維港灣第6座的寓所居住，同住者包括僱主一家四口及另一名外傭。

確診變種菲傭具抗體 列源頭不明

確診菲傭於4月28日及5月7日到社區檢測中心取樣，結果均為陰性；至5月22日接受強制檢測驗出初步確診，並驗出病毒帶有「N501Y」變異，而「E484K」及「L452R」變異則陰性。她於5月23日入院，驗出N蛋白抗體陽性，即曾感染病毒。她亦曾於4月28日和5月19日到聖保祿醫院接種BioNTech（復必泰）疫苗，未驗出S蛋白抗體。

衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，為安全起見，當局暫將該菲傭列為源頭不明的本地個案，會進一步研究，包括監察其密切接觸者，會考慮是否將患者改為輸入個案。

涉事菲傭平日會接送兩名小孩到樓下巴士站上學，學童分別就讀優才（楊殷有娣）書院小學部及民生書院幼稚園。她在5月9日及16日曾與朋友到中西區海濱長廊，16日另到中環環球商場匯錢。菲傭有10名密切接觸者，包括僱傭公司中介、到海濱長廊的朋友及同住5人。

優才書院小學改網課

維港灣6座強檢沒人確診

優才（楊殷有娣）書院小學部回覆本報稱，一名三年級學生的外傭初步確診，旺角校舍昨日停課，衛生防護中心建議停課直至另行通知，今日起學生會改上網課。該校稱，當局建議學校師生檢測，學校已安排教職員檢測，並發通告建議家長與學生檢測。

港府前晚圍封維港灣第6座強制檢測，約760名居民接受檢測，沒確診個案；當局派員到訪約280戶，當中約40戶沒人應門。

此外，昨有兩宗不確定個案，涉37歲菲傭及43歲巴基斯坦裔地盤工人。該菲傭於3月20日由菲律賓抵港，檢疫期間及5月9日的外傭強檢呈陰性，在僱主位於馬鞍山大洞禾寮村村屋與3人同住，曾有8至10名親友探望初生嬰。她於5月6日及9日到僱主親戚的馬鞍山海典居寓所聚會，11日到火炭入境處，23日獨自到馬鞍山公園。

「有點擔心」 張竹君：希望全是輸入

至於地盤工人，他居於葵涌石籬（二）邨石華樓，3月16日由巴基斯坦抵港，衛生署至昨午未能聯絡上他，只能找到家人，相信他當時正在上班，不便接聽電話。

被問到本港社區是否安全，張竹君說希望目前驗出陽性的個案都是輸入，近日個案雖有外遊紀錄，但非全是21天檢疫期內確診，對情况「有點擔心」，因不知有關患者何時病發、有否傳染他人。

（疫情第四波）