上周六「轉軚」捱批 不再港府界定 「回港易」今採國家衛健委風險地名單

安排朝令夕改

徐德義：倘混亂「不好意思」

對於上周六公布的回港易安排被批評混亂，食衛局副局長徐德義表示，若事件對市民造成信息混亂，感到不好意思，冀日後溝通與發布消息能更適時，減少混亂。

政府發言人昨晚表示，特區政府一直與內地當局就兩地疫情防疫措施保持緊密溝通和聯繫，由今日起特區政府會採用國家衛健委就內地各地疫情風險等級所公布的名單，上載內地屬中或高風險地區的名單到回港易專題網站，抵港當天及之前14天曾逗留上述中或高風險地區的香港居民，不可透過回港易豁免接受強制檢疫入境。

最先公布叫停 張竹君：政制局為準

上周六最先公布暫停廣東省回港易的衛生防護中心傳染病處主任張竹君，昨在記者會上被多度問到為何政制局「轉軚」、是否有溝通誤會時，她重申回港易政策由政制局決定，以政制局最後的新聞稿為準。

鄭松泰質疑沒防疫邏輯

熱血公民鄭松泰昨在立法會批評政府短時間內改變廣東省回港易安排，不少市民受影響，質疑政策變動沒防疫邏輯。他又質疑是否因前特首梁振英在facebook發文質疑，政府短時間內就改變措施。批發及零售界邵家輝亦批評安排混亂，政府不能朝令夕改，下次須內部溝通清楚才公布安排。

徐：當晚與廣州了解後適時調整

徐德義表示，回港易是由政制局統籌，而當晚政府部門與廣州了解過，僅廣州市荔灣區其中一個區域列作中風險地區，故當晚適時調整。他說政府調整防疫措施會平衡很多防疫因素，包括當地疫情走勢、當地政府檢測及防疫能力，會彈性處理人流往來措施，按即時數據或消息調節措施，今次非例外。

明報記者

（疫情第四波）

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