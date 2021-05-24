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2021年5月24日星期一
港聞二
學校接失德投訴 限1個月查完上報 教局發「調查注意事項表」 不跟進匿名投訴須列原因
不知投訴內容難自辯 裁失德教師：調查制度低透明
李永達：多黨友還押 反對參選聲音增
5月熱似8月 百年來第三高溫 昨最高36.1℃ 前天文台長：今年會破很多紀錄 雨量或新低
木天花傳熱 天台屋住戶長開冷氣電費3000
酷熱天氣行山暈倒 六旬漢送院不治
醫局引入改造T細胞療法 癌復發存活增
司局長撰文撐免試醫生 陳沛然：政治工作
返港6檢測陰性 菲傭初確變種 再驗發現N501Y 許樹昌：料2月赴巴基斯坦感染
稱叫停回港易「誤會」 安排暫不變 聶德權：廣東一條街列中風險 非全省
曾浩輝：接種率達六七成 口罩令放寬關鍵
政府揀為公屋地皮 鄰近房協「邊陲研究」用地 大欖棕地研起樓 環團憂着眼郊園邊陲
社協長沙灣過渡房料明年首季竣 設5人單位
房署首用移動測圖背包 繪華富模型助重建
港燈員工自研壕坑監察App 巡查文書一句鐘變數分鐘
投考人數跌兩年 警隊：重質不重量
墮樓倒卧肉舖凍櫃 七旬翁輕傷
訛測體適能狎兩少女 大專生被捕
長洲3日兩宗 五旬漢東灣溺斃
星室內水耕場來港 獨有技術工廈種菜
羽衣甘藍莖部 製醬汁免浪費
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【Emily】論法定假期10年加5日 資方郭振華：放假或苦過返工
【Emily】孫仔寫信畀何俊仁：知你好熱 要加油！
【Emily】60人36℃下參加發呆比賽
【Emily】羅致光話社福界流傳common nonsense
【Emily】民主黨OCamp「高溫」燒嘢食
【Emily】「獎勵計劃」資助參賽交流 23行業有份
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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學校接失德投訴 限1個月查完上報 教局發「調查注意事項表」 不跟進匿名投訴須列原因
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