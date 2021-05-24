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港聞二

星室內水耕場來港 獨有技術工廈種菜

【明報專訊】室內水耕場比傳統土耕大幅節省土地、用水量和種植時間，近年在歐美日本的大城市大行其道。有新加坡公司在2015年開業，前年和去年分別擴展至香港及馬來西亞，公司創辦人表示，除了售價可以控制到和澳洲入口蔬菜相若之外，亦可以提高蔬菜的營養成分及改善口感，大幅減低碳排放，兼創造本土經濟活動。

明報記者 薛偉傑

參觀Sustenir Agriculture設於屯門的水耕場，印象最深刻的是其獨有的活動式種植架，這些種植架每一排都可以有限度橫向移動，方便工人工作，水管和電線不會出問題。這種設計最大優勢是每間種植室只需留下一條通道，其餘面積都可以用來放置種植架。對於香港和新加坡寸金尺土的城市，可說是「用到盡」。這種活動式種植架，是Sustenir Agriculture創辦人Benjamin Swan得意之作，當年他一面在銀行工作，一面在一個地庫鑽研室內水耕種植各種技術，包括最佳的LED光譜、空氣、溫度、濕度、肥料配方、水流方式，以及這種活動式種植架，用18個月來籌備，至2015年在新加坡開業，為當地先行者之一。

因應蔬菜特性 度身訂做種植方案

Swan表示，因應特性，每種蔬菜需要度身訂做方案，LED燈光光譜、肥料配方均按每種蔬菜來調節和設計，甚至水流方式都可能有分別。對某些蔬菜來說，水流全日不停循環流動，可以令其生長速度較快，以及營養成分較高；雖然會花多一點電力，但較高的產量足以抵消增加的電費。另一些蔬菜卻適合梅花間竹地流動。

Sustenir香港員工指出，收割方式亦有助提高產量，以羽衣甘藍來說，每次只割下每棵菜長得最大的2至3塊菜葉，直至每棵菜收割5次後，才重新落種子發芽。與一次過收割整棵相比，可以提高產量。Swan指出，因為其室內水耕場可以全面控制環境，甚至可以在一定程度上改善蔬菜口感；例如，一般捲葉羽衣甘藍口感較粗硬和苦澀，公司的捲葉羽衣甘藍口感相對清甜和柔軟。

Sustenir在新加坡開業後，最初向食肆供貨，然後打入多家超市。要和澳洲、美國等入口蔬菜競爭，一方面要做到價錢具競爭力，另一方面以環保和新鮮為賣點。Swan表示，公司在新加坡種植的蔬菜售價，現時可以維持與澳洲及美國入口貨相若，包括羽衣甘藍和火箭菜。

他指本地種植有多個優勢。首先，可大減二氧化碳排放量，符合環保原則。根據該公司研究，每公斤在澳洲東岸布里斯班種植的生菜運到新加坡出售，二氧化碳總排放量達7.2公斤，其中6.8公斤是在物流過程產生。而公司新加坡水耕場只需一小時以內車程，可將蔬菜運到超市或食肆，碳排放明顯較低。第二，本地種植蔬菜較新鮮。當外國入口蔬菜在新加坡超市上架時，保質期已過大半，但公司的蔬菜最多可以再冷藏存放兩周。第三，購買本地種植蔬菜可以為本土創造就業機會和經濟活動。

Sustenir在2019年進軍香港，於屯門工廈設立面積2.5萬方呎水耕場，種植兩種羽衣甘藍、兩種生菜、火箭菜，已打入百佳、惠康、city'super等多家大型超市。其香港員工表示，現時約八成產量在超市上架，約兩成可能賣相略有瑕疵，會供貨給食肆。

3地水耕場年產共約380噸蔬菜

去年第四季，該公司又登陸馬來西亞，在當地開設面積7500方呎室內水耕場。由於是交貨給牛奶國際的超市，所以將水耕場設於牛奶國際貨倉內。Swan表示，與大型超市的合作十分順利，一方面是公司的蔬菜有品質和競爭力；另一方面，大型超市亦面對壓力，需要在環保方面做工夫。

現時公司在新加坡、香港、馬來西亞的3個水耕場共年產約380噸蔬菜，新加坡水耕場多次擴充，面積達5萬方呎。有說新加坡消耗的蔬菜90%倚賴進口，而香港98%倚賴進口，看來室內水耕場在兩地還有不少發展空間。

．Sustenir室內水耕場（圖）

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