投考人數跌兩年 警隊：重質不重量

兩年共跌35% 取錄跌44%

據立法會文件及警務處提供2018/19至2020/21年度數據，警隊投考及取錄人數連續兩年下跌。2018/19整體17,928人投考，2019/20跌至11,974人，按年跌33%；2020/21跌至11,607，按年跌約3%兩年累跌約35％。

警隊的取錄人數同樣下跌，2018/19整體取錄1341人，2019/20降至874人，按年跌近三成半；2020/21年度再降至754人，按年跌13.7%，與2018/19相比則跌44％，其中以取錄警員跌幅較多（見圖）。

稱今年回升 下周日辦招募體驗日

李仲華表示，2019年後投考人數下降，但警隊「重質而唔係重量」，只會選擇有質素及才能者入職，不會因投考人數下跌而「妥協」；而今年4至5月投考人數「回升趨勢，漸見平穩」，相信因市民持開放態度認識警隊。

至於警方「超過訂明退休年齡的警務人員繼續服務」計劃，李說申請限期未完結，暫未知有多少人參與，但形容反應熱烈。

李仲華續說，警隊來年目標招募195名督察、1350名警員，一般是30人爭一個督察職位、10人爭一個警員職位，歡迎報考者及市民參與5月30日在黃竹坑香港警察學院舉行的招募體驗日，有體能考試體驗站、虛擬實境訓練等。