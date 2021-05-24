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港燈員工自研壕坑監察App 巡查文書一句鐘變數分鐘

【明報專訊】研發應用程式並非資訊科技部門專利，港燈2018年起每年投放200萬元支援手機應用程式開發平台，讓各部門員工自行研發程式，更貼近工作需要，至今開發逾130個程式。港燈輸配電科去年初開發「壕坑工程監察」應用程式，讓巡查人員、工地承辦商、公司小組主管「一機在手」跟進工程進度，員工從每日用1小時處理巡查文書工作，縮短至數分鐘上載至程式便可完成。

年耗200萬支援平台 70員工創130Apps

港燈2018年下半年起每年平均投放200萬元支援手機應用程式開發平台eConnect、使用者自建手機應用程式平台End-User Computing for Mobile App，亦設有機械人流程自動化及數據可視化分析工具Tableau，員工經培訓後便能自行開發應用程式，更貼合工作需要，亦可按需要修改設定。港燈有70多名員工開發逾130個手機應用程式，包括試算表、防風檢測項目、貨物盤點清單、協助社區中心登記及派發飲食券、壕坑工程監察報告等。

監察工程 進度落後會提示承辦商

港燈輸配電科高級輪值營運工程師李家傑用半年開發「壕坑工程監察」應用程式，他說功能包括讓員工呈報每日巡查結果、提示承辦商跟進項目、提醒小組主管檢閱報告及工地有不合標準項目等，幫助監察承辦商表現，亦方便工程團隊掌握情况，而李亦會按前線同事意見更改程式設定。

他說，每日派員巡查各區工地約30次，以往巡查人員回公司後，需花1小時撰寫巡查報告及傳送電郵至相關承辦商，現時只需用數分鐘將現場情况上載至程式系統，讓承辦商及公司主管了解進度。程式亦附有提示功能，若工程預計未能在挖掘許可證期限內完成，會發出提示，讓工程團隊決定是否需要申請延期。

App助派4萬戶飯券 減8萬工時

另外，港燈客戶服務科亦為「關懷有饍」中小企食肆資助計劃設立應用程式，協助社區中心向4萬戶家庭登記及派發飲食券，並分析使用情况，縮減港燈員工約8萬工時。

相關字詞﹕李家傑 壕坑工程監察 手機應用程式 資訊科技 應用程式 港燈

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