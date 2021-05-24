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房署首用移動測圖背包 繪華富模型助重建

【明報專訊】建造業界近年廣泛採用創新科技以提升工程效率及質素。房屋署今年起首次在華富邨重建項目試用「背包式移動測繪系統」，職員揹着儀器即可掃描、測量及全景拍攝屋邨環境，並產生成三維數碼模型，較傳統坐地式測繪系統更靈活及快速。房屋署稱，收集到的華富邨數據可作為歷史紀錄，在將來規劃設計屋邨上或可應用，會視乎今次試用成效，再決定是否進一步推展至其他屋邨上應用。

房屋署總結構工程師（發展及建築）王偉洪表示，近年陸續在公營房屋項目採用三維「現實捕捉」（Reality Capture）技術，包括使用攝影測量及三維雷射測量技術記錄建築物及地形數據，生成三維數碼模型，並可配合建築信息模擬技術（BIM）模型，涵蓋項目規劃、設計、檔案記錄和施工，令施工流程更精準快捷。

華富邨將清拆重建，目前正展開規劃設計，王偉洪稱，房屋署今年首次試用「背包式移動測繪系統」，透過職員揹着儀器收集華富邨公共空間數據，包括記錄華富邨建築物的外牆、道路設施、樹木等位置及大小，讓項目團隊更易掌握屋邨實際情况。

步行即繪三維模型 減盲點更準確

房屋署結構工程師姚勳雄表示，儀器裝有兩個雷達，可同時從不同角度連續掃描，職員步行時可記錄眼見影像，並生成三維數碼模型，相對傳統坐地式測繪系統，可減少部分地方因被遮蓋而無法測量記錄的盲點，「移動式背包系統是以步行方式作紀錄，可以兜圈去周圍都影到」，故愈複雜的地理環境愈適合使用，亦較以往由人手記錄數據更準確。

20分鐘錄5000平方米 研他邨應用

王偉洪稱，今次署方在華富邨試用「背包式移動測繪系統」約20分鐘，已記錄約5000平方米華富邨公共空間的數據，有關數據將來或可應用在設計，例如可在重建期間安排臨時或重置民生設施，以減少重建時對居民影響，會視乎今次試用成效，再決定是否進一步推展應用。

除華富邨，王偉洪稱，房委會2019年底在興建連接深水埗海盈邨及海達邨、跨越西九龍公路的全長145米高架行人天橋上，亦採用全自動雷射測量技術，以確定行人天橋各鋼鐵構件定位，相對傳統測量設備，亦可減少測量人員目測及計算的誤差。

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