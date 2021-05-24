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社協長沙灣過渡房料明年首季竣 設5人單位

【明報專訊】社區組織協會位於長沙灣英華街的過渡房屋項目，料10至11月開放申請，明年首季建成，將提供140個單位，各單位可容納1至5人不等，相信是市區首個設大單位的組合屋項目。社協稱每單位租金不會多於住戶入息的25%，預計介乎2000至4000多元。

共140伙 預留逾10伙供少數族裔

英華街的組合屋項目工程今年初已展開，將提供140個單位，包括103個約120平方呎的1至2人單位、31個280平方呎的3至4人單位、4個350平方呎的5人單位，另有兩個無障礙單位。項目會為少數族裔家庭預留10多個單位。現時在市區的已落成組合屋項目，包括社聯的「南昌220」和樂善堂位於土瓜灣的「樂屋」，均只提供3人或以下的單位，若社協項目建成，將是首個提供大單位的組合屋。

租金少於入息25%

社協副主任施麗珊預計，項目在5年間可讓600個家庭受惠。她又認為，當局就組合屋項目提供的資助，集中於興建的單位數目，不少非政府組織受限於建築成本，未必能興建較大面積的單位，促政府主動規劃各項過渡房屋項目。

社協昨展示一個280平方呎的示範單位，分間成兩房一廳，有獨立廁所及開放式廚房，附設冷氣、抽油煙機、熱水爐等基本家電。社協稱，入住家庭如有需要，亦可協助他們添置家俬。

組合屋以混凝土建成，有助散熱及隔音。項目建築師譚漢華說，英華街地皮下有不少渠管和水管，故建屋時要盡量避開，有關範圍會用作公園或其他休憩空間。工程承辦商及組件生產商有利建築，其執行董事黃慧敏表示，140個單位合共需建造196個「盒仔」（預製組件），預計兩個月可製成，之後再以兩個月搭建，所有「盒仔」日後均可循環再用。

相關字詞﹕組合屋 過渡房屋 社區組織協會

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