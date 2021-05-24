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政府揀為公屋地皮 鄰近房協「邊陲研究」用地 大欖棕地研起樓 環團憂着眼郊園邊陲

【明報專訊】政府3月完成第二階段檢視約290公頃棕地的研究，建議揀選4組棕地連同周邊土地發展逾1萬伙公營房屋單位。其中一幅位於錦田、面積2公頃的棕地，鄰近自然保育區，相隔大欖郊野公園邊陲用地不足500米。前特首梁振英曾委託房協研究大欖用地發展公營房屋可行度，引起公眾反對而擱置。有關注團體表示，今次錦田棕地面積小，若發展公營房屋，需連同周邊土地發展社區配套，憂政府有隱藏規劃，為未來發展大欖郊野公園邊陲鋪橋搭路。

規劃署回覆稱今次檢視棕地發展潛力時，主要考慮交通及基建可承載量、土地用途兼容度、環境影響等，以初步釐定短中期內具潛力發展公營房屋選址，考慮因素與首階段檢視一樣。

規劃署最新建議選取4組包括位於上水華山、天水圍沙江圍北、屏山屏葵路及錦田錦河路面積共約11公頃的棕地群，並連同周邊土地共約31公頃土地合併發展，估計可建1萬伙公營房屋，期望約10年內落成。

規劃大綱稱缺公共污水渠 暫難大發展

其中在錦田錦河路約兩公頃的棕地（相等於維園中央草坪面積），政府建議連同周邊土地共約6公頃一併發展，該處現劃作農業及綠化地帶用途，位於大欖隧道轉車站東，鄰近港鐵八鄉車廠。不過，該地毗鄰自然保育區，而大欖隧道轉車站西面則是大欖郊野公園邊陲位置，梁振英曾委託房協研究於此發展公營房屋，現任特首林鄭月娥上場後擱置。地理資訊地圖顯示，兩者相距不足500米。

本報記者早前到場觀察，該處主要作倉庫用，棕地範圍以外則有動物收容中心「阿棍屋」。城規會資料顯示，該處部分土地曾向城規會申請作臨時展覽物品儲存倉庫、臨時生產有機肥料設施等，但遭拒絕。錦田南分區計劃大綱核准圖指出，區內缺乏公共污水渠，排水管系統有限，落實改善計劃前市區式發展應維持在適當規模。

另一棕地位於沙江圍北，屬今次檢視中面積最大棕地群，涉及約16公頃，包括5公頃棕地，附近是天澤邨、天恩邨等，部分土地昔日曾被申請作包括高球場的私人會所，但遭否決。

倘發展將建配套 本研社疑有隱藏規劃

本土研究社成員陳劍青表示，錦河路棕地一帶缺乏社區設施，若要發展料將連同相鄰土地發展社區配套，質疑政府是否有隱藏規劃，藉發展該地為未來發展大欖郊野公園邊陲土地鋪路。他另稱，規劃署未有揀選流浮山一帶大面積棕地作發展，反而選擇沙江圍北5公頃棕地，又說規劃署完成兩期檢視後，建議發展的棕地面積只佔整體約5%，比例極低，令外界質疑是否選擇性發展。

未揀多棕地流浮山 質疑選擇發展

長春社公共事務經理吳希文稱，錦河路棕地面積細，相信政府會連同周邊綠化地帶發展社區設施，亦料會推高該處鄉郊地區的發展密度，令人憂慮對發展附近郊園用地打開缺口。

阿棍屋負責人謝小姐稱，當初租用錦河路用地時，因鄰近大欖隧道，不排除政府日後收地發展，但目前未收到任何通知，亦未知有關發展會否影響收容中心。她說目前阿棍屋收容約170隻動物，對未來發展有一定擔心，若政府最終收地，期望能夠獲提供土地安置動物以繼續經營。

規劃署：131頃地理受限 難短中期發展

規劃署表示，經實地考察及考量規劃因素後，約131公頃棕地因受制地形、地理及實際環境，不具備足夠條件在短中期內發展公營房屋，又說流浮山一帶棕地雖有頗大面積，但因鄰近后海灣一帶，與附近新市鎮較遠，加上該區被淋坑山阻隔，現階段未必適合發展公營房屋。

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