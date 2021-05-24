曾浩輝：接種率達六七成 口罩令放寬關鍵

新冠疫苗顧問專家委員會召集人劉澤星昨在商台節目《政好星期天》表示，過去3個月本港僅一成多人接種疫苗，若按每日約1.4萬或1.5萬人接種的速度，推算至年底約450萬人接種，與七成人口接種率目標仍有一段距離，呼籲市民盡快接種。

同場的委員會委員曾浩輝表示，如香港要持久維持「清零」，市民一定要接種疫苗。他稱最近台灣、新加坡疫情反彈，內地有些省份有零星個案，香港亦不時有輸入個案，如接種率不高，香港很難維持「清零」。

籲盡快打針：8月「一窩蜂」或撲空

曾浩輝表示，若未來市民到外地公幹或旅遊，相信接種疫苗會是條件，形容是大勢所趨。他說，疫苗過期便無法使用，社區接種中心只營運到9月，故最遲8月要接種首針，而歐盟國家正商討已接種者入境可免檢疫，如市民8月「一窩蜂」接種疫苗，「可能已經搶晒」，呼籲市民把握時間盡快接種。

曾浩輝續稱，美國CDC建議完成接種疫苗者，在美國某些場所可不戴口罩，當地接種率亦頗高，如香港接種率可達六至七成，絕對有空間可考慮類似措施，亦要看科學數據與環境。他說，「大家都不想成世戴住個口罩」，相信接種率高是放寬口罩令的重要條件。

美國、加拿大等已准許12至15歲青少年接種BioNTech（復必泰）疫苗，另一委員會成員孔繁毅昨在新聞博覽館網上講座表示，政府正研究降低接種疫苗年齡，相信12歲至15歲青少年7月起有機會可接種疫苗。

聶德權：

能否通關「內地具話事權」

另外，公務員事務局長聶德權昨在無綫節目《講清講楚》表示，香港與內地能否通關，內地政府具「話事權」，相信會考慮本港疫情、快速控制感染個案能力、接種率等，港府正與內地商討通關，他鼓勵市民盡快接種疫苗，「未來3個月都是通關、或者恢復跨境往來的關鍵時刻」。

（疫情第四波）