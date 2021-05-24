港聞

港聞二

曾浩輝：接種率達六七成 口罩令放寬關鍵

【明報專訊】新冠疫苗接種計劃展開近3個月，接種率不足兩成，新冠疫苗顧問專家委員會委員、衛生防護中心前總監曾浩輝昨表示，如本港接種率不高，難以持久維持「清零」，又表示美國疾病控制及預防中心（CDC）建議已接種疫苗者在當地某些場所可不戴口罩，倘本港能達六至七成接種率，絕對有空間考慮類似措施，相信接種率高是放寬口罩令的重要條件。

新冠疫苗顧問專家委員會召集人劉澤星昨在商台節目《政好星期天》表示，過去3個月本港僅一成多人接種疫苗，若按每日約1.4萬或1.5萬人接種的速度，推算至年底約450萬人接種，與七成人口接種率目標仍有一段距離，呼籲市民盡快接種。

同場的委員會委員曾浩輝表示，如香港要持久維持「清零」，市民一定要接種疫苗。他稱最近台灣、新加坡疫情反彈，內地有些省份有零星個案，香港亦不時有輸入個案，如接種率不高，香港很難維持「清零」。

籲盡快打針：8月「一窩蜂」或撲空

曾浩輝表示，若未來市民到外地公幹或旅遊，相信接種疫苗會是條件，形容是大勢所趨。他說，疫苗過期便無法使用，社區接種中心只營運到9月，故最遲8月要接種首針，而歐盟國家正商討已接種者入境可免檢疫，如市民8月「一窩蜂」接種疫苗，「可能已經搶晒」，呼籲市民把握時間盡快接種。

曾浩輝續稱，美國CDC建議完成接種疫苗者，在美國某些場所可不戴口罩，當地接種率亦頗高，如香港接種率可達六至七成，絕對有空間可考慮類似措施，亦要看科學數據與環境。他說，「大家都不想成世戴住個口罩」，相信接種率高是放寬口罩令的重要條件。

美國、加拿大等已准許12至15歲青少年接種BioNTech（復必泰）疫苗，另一委員會成員孔繁毅昨在新聞博覽館網上講座表示，政府正研究降低接種疫苗年齡，相信12歲至15歲青少年7月起有機會可接種疫苗。

聶德權：

能否通關「內地具話事權」

另外，公務員事務局長聶德權昨在無綫節目《講清講楚》表示，香港與內地能否通關，內地政府具「話事權」，相信會考慮本港疫情、快速控制感染個案能力、接種率等，港府正與內地商討通關，他鼓勵市民盡快接種疫苗，「未來3個月都是通關、或者恢復跨境往來的關鍵時刻」。

（疫情第四波）

相關字詞﹕劉澤星 口罩 曾浩輝 新冠疫苗

上 / 下一篇新聞

學校接失德投訴 限1個月查完上報 教局發「調查注意事項表」 不跟進匿名投訴須列原因
學校接失德投訴 限1個月查完上報 教局發「調查注意事項表」 不跟進匿名投訴須列原因
不知投訴內容難自辯 裁失德教師：調查制度低透明
不知投訴內容難自辯 裁失德教師：調查制度低透明
李永達：多黨友還押 反對參選聲音增
李永達：多黨友還押 反對參選聲音增
5月熱似8月 百年來第三高溫 昨最高36.1℃ 前天文台長：今年會破很多紀錄 雨量或新低
5月熱似8月 百年來第三高溫 昨最高36.1℃ 前天文台長：今年會破很多紀錄 雨量或新低
木天花傳熱 天台屋住戶長開冷氣電費3000
木天花傳熱 天台屋住戶長開冷氣電費3000
酷熱天氣行山暈倒 六旬漢送院不治
酷熱天氣行山暈倒 六旬漢送院不治
醫局引入改造T細胞療法 癌復發存活增
醫局引入改造T細胞療法 癌復發存活增
司局長撰文撐免試醫生 陳沛然：政治工作
司局長撰文撐免試醫生 陳沛然：政治工作
返港6檢測陰性 菲傭初確變種 再驗發現N501Y 許樹昌：料2月赴巴基斯坦感染
返港6檢測陰性 菲傭初確變種 再驗發現N501Y 許樹昌：料2月赴巴基斯坦感染
稱叫停回港易「誤會」 安排暫不變 聶德權：廣東一條街列中風險 非全省
稱叫停回港易「誤會」 安排暫不變 聶德權：廣東一條街列中風險 非全省
政府揀為公屋地皮 鄰近房協「邊陲研究」用地 大欖棕地研起樓 環團憂着眼郊園邊陲
政府揀為公屋地皮 鄰近房協「邊陲研究」用地 大欖棕地研起樓 環團憂着眼郊園邊陲
社協長沙灣過渡房料明年首季竣 設5人單位
社協長沙灣過渡房料明年首季竣 設5人單位
房署首用移動測圖背包 繪華富模型助重建
房署首用移動測圖背包 繪華富模型助重建
港燈員工自研壕坑監察App 巡查文書一句鐘變數分鐘
港燈員工自研壕坑監察App 巡查文書一句鐘變數分鐘
投考人數跌兩年 警隊：重質不重量
投考人數跌兩年 警隊：重質不重量
墮樓倒卧肉舖凍櫃 七旬翁輕傷
墮樓倒卧肉舖凍櫃 七旬翁輕傷
訛測體適能狎兩少女 大專生被捕
訛測體適能狎兩少女 大專生被捕
長洲3日兩宗 五旬漢東灣溺斃
長洲3日兩宗 五旬漢東灣溺斃
星室內水耕場來港 獨有技術工廈種菜
星室內水耕場來港 獨有技術工廈種菜
羽衣甘藍莖部 製醬汁免浪費
羽衣甘藍莖部 製醬汁免浪費
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】論法定假期10年加5日 資方郭振華：放假或苦過返工
【Emily】論法定假期10年加5日 資方郭振華：放假或苦過返工
【Emily】孫仔寫信畀何俊仁：知你好熱 要加油！
【Emily】孫仔寫信畀何俊仁：知你好熱 要加油！
【Emily】60人36℃下參加發呆比賽
【Emily】60人36℃下參加發呆比賽
【Emily】羅致光話社福界流傳common nonsense
【Emily】羅致光話社福界流傳common nonsense
【Emily】民主黨OCamp「高溫」燒嘢食
【Emily】民主黨OCamp「高溫」燒嘢食
【Emily】「獎勵計劃」資助參賽交流 23行業有份
【Emily】「獎勵計劃」資助參賽交流 23行業有份