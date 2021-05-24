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稱叫停回港易「誤會」 安排暫不變 聶德權：廣東一條街列中風險 非全省

【明報專訊】港府前日一度暫停廣東省的「回港易」，6小時後「轉軚」宣布暫時維持不變。公務員事務局長聶德權昨出席電視節目後稱，目前廣東省並非「中風險」地區，回港易安排暫維持不變。他回應對於前日可能造成的混亂，「我們會總結經驗，希望能將相關的情况，與市民解釋清楚，避免（出現）這些誤會或可能的混亂」。

聶德權表示，回港易計劃容許從內地回港市民毋須強制檢疫14天。他稱，內地疫情已穩定，如出現確診個案，該地區會被列為中、高風險，如在內地港人從上述地區返港，便不適用於回港易計劃。

被問暫停回港易的準則有否改變，聶德權稱，調整計劃的準則包括公共衛生風險、措施是否符合比例。他說，廣東省龍津街出現一宗確診個案，街道被列為「中風險」地區，而非整個廣東省，所以回港易暫時不變，兩地衛生當局保持聯繫，共同評估疫情。

被問叫停曾否與廣東溝通

政府未答：參考聶說法

本報昨向政制局及食衛局查詢暫停回港易準則、決定暫停或調整回港易安排是由哪個政策局或部門負責、前日防護中心一度公布暫停廣東省回港易前，曾否與廣東當局溝通，政府發言人僅着本報參考聶德權昨日說法。

遼寧安徽兩省列中或高風險

翻查資料，政府4月26日公布擴展回港易計劃，本港由4月29日起，身處內地其他省市的香港居民，只要符合條件，包括在回港前14天不曾到過香港、內地或澳門以外的其他地區，以及任何位於內地屬「中風險」或「高風險」的地區，回港時可免去須接受14天強制檢疫的安排。政府網頁顯示，目前內地屬中或高風險地區只有遼寧省和安徽省。

（疫情第四波）

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