返港6檢測陰性 菲傭初確變種 再驗發現N501Y 許樹昌：料2月赴巴基斯坦感染

明報記者

本港昨有兩宗確診，一宗是美國輸入個案，另一本地源頭不明是日前初步確診的39歲印傭，即連續29日僅一宗惹懷疑的源頭不明個案後，再現源頭不明個案。她沒驗出N501Y或L452R，抗體驗出陽性，曾住準僱主九龍塘伯爵園寓所及外傭公司位於油麻地寶寧大廈的臨時住所。

曾到中環海濱環球商場 住所大角嘴維港灣6座強檢

昨有少於5宗初步確診，包括源頭不明的46歲女菲傭。衛生防護中心昨晚公布，菲傭今年2月初隨前僱主一家到巴基斯坦，4月3日返港，4月3至23日在西營盤華美達海景酒店檢疫，4月24至29日暫住前僱主青衣大王下村31號寓所，其後遷往準僱主大角嘴維港灣第6座寓所。她無病徵，初步驗出N501Y，沒帶有E484K或L452R變異基因。政府昨晚8時將維港灣第6座圍封強檢。菲傭5月9日及16日曾到「龍和道中西區海濱長廊-中環段」（不包括添馬公園），16日曾到環球商場（只包括商場），上述時間曾到該處逾1小時者亦須接受檢測。

菲傭4月28日及5月7日到社區檢測中心檢測，均呈陰性，5月22日按強檢公告到油麻地梁顯利社區中心檢測，驗出初步陽性。

中大呼吸系統科講座教授許樹昌認為，本港沒N501Y個案傳播，而巴基斯坦有很多N501Y個案，過去數月巴基斯坦抵港輸入個案主要帶有N501Y變異的B.1.1.7（英國變種病毒株），加上菲傭病毒數值為30至33，即病毒量低，估計可能是輸入個案，較大可能早期在巴基斯坦感染，目前有待抗體檢測結果。

梁子超：亦可能檢疫酒店社區感染

呼吸系統專科醫生梁子超亦表示，巴基斯坦疫情嚴峻，有不少N501Y個案，菲傭可能早前在當地感染，不排除「復陽」，要視乎是否對抗體陽性。不過他亦認為菲傭可能在本港檢疫酒店感染，有待調查會否酒店措施或檢測出問題；亦可能是社區有帶N501Y的隱形患者，傳染該菲傭。

官涌接種中心護士初陽

專家：或科興殘餘病毒污染

另一初步確診為官涌體育館社區疫苗接種中心女護士，中心醫務總監郭寶賢證實，該護士每兩周一次常規檢測驗出初陽，沒病徵，5月22日最後上班，暫未接種疫苗，家人則有接種。郭說，中心每日清潔消毒兩次，該護士與市民接觸有戴口罩，接觸時間短，中心會照常運作；兩名中心職員暫因曾與護士共膳，或列密切接觸者。中心補充，該護士主要負責調配時間表及後勤支援，有擔當前線疫苗接種工作。

初步確診護士工作的中心為市民接種科興滅活疫苗。許樹昌與梁子超均認為，此個案其中一個可能，是受接種中心內科興疫苗殘餘病毒基因污染，有待當局調查。

赴深圳港人染疫 衛生署：正調查

深圳昨有一宗來自香港的無症狀感染個案，衛生署昨回覆稱，衛生防護中心5月22日收到廣東衛生當局通報一名19歲女病人的外地確診，仍在調查詳情。

（疫情第四波）