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司局長撰文撐免試醫生 陳沛然：政治工作

【明報專訊】政府提出修訂《醫生註冊條例》，擬免試引入非本地培訓港人醫生。多名司局長昨日撰寫網誌解說修例，食物及衛生局長陳肇始稱，修例下對非本地培訓醫生的要求，相較本地培訓醫生更嚴格。醫學界立法會議員陳沛然認為，香港醫生一直專心抗疫，現時政府要做政治工作，政治現實是修例一定會在立法會快速通過，籲勿再用輿論方式抹黑醫生。

新修例下，非本地培訓、認可醫學院畢業的港人醫生，可經特別註冊回港執業，獲專科後在公營機構做滿5年，僱主認為滿意、稱職，便可註冊。

陳肇始在網誌解釋修例，包括強調食衛局長不會利用權力影響認可學院名單、有關醫生仍須向醫委會註冊。她說，執業試並非確保醫生水平的唯一途徑，稱不少國家均設機制引入非本地培訓醫生；又稱非本地培訓醫生仍須接受評核，須在本港公營醫療機構工作5至12年才能正式註冊，對其要求更高。

政務司長張建宗稱，特區政府已採取「十年醫院發展計劃」、挽留醫管局醫生等措施加強公共醫療服務，但若欠缺足夠醫生，難以改善任何服務。

財政司長陳茂波在網誌說，新加坡亦有類似引入海外醫生安排，此模式好處是確保醫生質素的前提下，可更快引入更多海外醫生、紓緩人手壓力；又稱非本地培訓醫生在1990年代，佔同期在港新註冊醫生人數達約四成半，但在過去10年比例大幅下降，而香港醫療系統人手緊張情况更惡化。

反駁陳肇始：只須評核 何來更嚴格？

陳沛然接受本報查詢時表示，現時醫生尚在抗疫最前線，籲當局「不要在最忙的時候打擊我們士氣」。對於陳肇始稱修例下對非本地培訓醫生更嚴格，陳沛然說，現時本地醫生需要考試、實習及評核，但非本地培訓醫生僅須評核，質疑為何會更嚴格。

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