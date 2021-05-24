醫局引入改造T細胞療法 癌復發存活增

可辨識癌細胞 身體自行抗癌

劉解釋，一般化療會一併攻擊好壞細胞。T細胞是免疫系統一部分，癌細胞在正常情况下會逃離T細胞的攻擊。使用CAR-T細胞治療，即以基因改造在T細胞上加上嵌合抗原受體（CAR），T細胞可辨認癌細胞，患者自身免疫系統就能殺死癌細胞。

劉又表示，醫管局首先會評估合適病人，必須在病人病情受控下，治療副作用才不難處理。其後，治療會先以類似洗血方法，從中央導管在病人身體取出T幹細胞，氮氣冷凍下運送到美國的指定中心，將CAR加入T細胞。

索價達百萬元 協議30名額治療

與此同時，病人先用化療藥，減少身體內存有的T細胞，讓基因改造的CAR-T細胞稍後時間有空間在身體生長，其後再輸入CAR-T細胞並觀察，整個療程約需6至8個星期。

醫管局總行政經理（綜合護理計劃）李立業表示，CAR-T療程涉及程序繁複，索價7位數字（即達到百萬元），現時和藥廠協議，能讓30名病人使用服務，病人可申請關愛基金。

在醫管局於5月推出CAR-T療程前，有兩病人已率先接受療程，據了解包括沙灘排球港將劉梓浩。劉詩敏表示，兩名曾接受療程的病人都出現細胞激素釋放症候群的副作用，經治療後副作用已改善。