酷熱天氣行山暈倒 六旬漢送院不治

61歲鄧姓男子昨日早上10時許，與3名友人在大埔九龍坑山遠足期間暈倒昏迷，友人遂報警求助。飛行服務隊直升機到場將他吊起送院，送院時有醫護人員隨同施心外壓，搶救至11時許證實不治。

據了解，該鄧姓男子有「三高」紀錄，昨早與3名友人預計由大埔行山前往鶴藪，行至玉秀峰時，該男子突然暈倒。天文台昨日早上10時於大埔監測站錄得氣溫攝氏31度，並於大美督錄得36度。

72歲翁疑中暑跌倒 昨17宗攀山求助

另外，昨日早上11時許，一名72歲麥姓老翁在西貢橋嘴洲行山時，疑因中暑頭暈，其後跌倒受傷，仍然清醒，由飛行服務隊直升機送往東區醫院治理；一名26歲男子昨日中午12時許由屯門青雲路行往菠蘿山時疑中暑不適，直升機將他送往灣仔，再由救護車送院。截至昨晚6時，消防處合共接獲最少17宗攀山拯救召喚。

專家：遠足應選早10時前午4時後

攀山專家鍾健民表示，昨日遠足時亦有感「周圍都好熱」，認為在酷熱天氣下，氣溫高、風較少，市民若選擇郊遊遠足，應選擇早上10時前或下午4時後的時段，避免烈日當空、氣溫最高的時間上山。他又表示，酷熱天氣下遠足，除了要補充足夠水分之外，亦可選擇接近山澗、近海的地點，又稱即使有樹遮蔭，但如果風較少，仍會感到焗促。

衛生署衛生防護中心昨日提醒市民採取適當措施預防中暑及曬傷，戶外活動時應帶備及補充大量水分，避免飲用酒精類或含咖啡因飲品，以減少水分流失，並穿著淺色、寬鬆及通爽的衣物，減少吸熱，方便身體排汗及散熱。