5月熱似8月 百年來第三高溫 昨最高36.1℃ 前天文台長：今年會破很多紀錄 雨量或新低

除了市區氣溫破紀綠之外，本港其他地區昨亦普遍錄得34℃以上，其中大美督錄得最高37.1℃、元朗公園36.1℃、打鼓嶺35.6℃、深水埗35.8℃、屯門35℃等。截至上周四（20日），本港5月累計已有8個熱夜，即全日最低氣溫28℃或以上，打破有紀錄以來5月最多熱夜的紀錄。

累計8個熱夜 同月最多

天文台稱，高空反氣旋正覆蓋華南沿岸及南海北部，該區普遍晴朗。天文台展望未來兩三日天氣持續酷熱，會有幾陣驟雨，預料活躍的偏南氣流會在本周中後期為華南帶來不穩定天氣。

天文台今年3月發表全年天氣預測，受全球暖化影響，預計全年氣溫較正常高，並有可能為有紀錄以來最溫暖的10個年份之一。

今年料為最溫暖10年之一

天文台前台長岑智明昨在facebook發帖文，引述昔日有天文台同事稱「紀錄係用黎（嚟）破嘅」，並預料今年陸續有來。岑智明對本報解釋，他說「陸續有來」的意思，是預料今年會破很多紀錄，未必只限溫度，例如近期雨量偏少，亦有可能破紀錄。被網民問到今年會否出現40℃高溫，他回應「走着瞧」。

氣象學會：暖化影響愈見明顯

香港氣象學會發言人梁榮武表示，近日天氣酷熱，與短期氣候因素有關，例如高空反氣旋正覆蓋華南沿岸及南海北部，令該區普遍晴朗。梁榮武表示，每年5月春夏交替會出現梅雨，但今年副熱帶高壓脊的邊緣稍為北移至廣東省北部，以致本港雨量偏少，未能令氣溫下降。除了短期氣象因素之外，梁榮武表示，全球暖化影響天氣愈來愈明顯，「本底（氣溫）高了，天氣自然愈來愈熱」，但難料今年氣溫會否再創新高。