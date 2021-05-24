李永達：多黨友還押 反對參選聲音增

違支持者意念「會即時死亡」

李永達在now節目《大鳴大放》說，近期黨內對參選反對聲音增加，一來前主席胡志偉丁父憂、懲教署拒讓其奔喪，「覺得政府做得很絕」；二來該黨何俊仁、單仲偕、楊森、蔡耀昌均因「10．1遊行案」還押，黨員無興趣談選舉。他說，近日該黨擺籌款街站，「200（捐款）人裏，可能有二三十人籲『你不要選』，單仲偕跟我說，捐款金額愈大的、捐500元的人，大聲講『你千萬不要選』」。

需還選委「恩惠」 黨員難接受

新選舉制度下，參選立法會須在選委會五大界別中各取提名，李永達稱，以往找街坊提名沒有「恩惠」的問題，但若選委給予該黨恩惠，「將來就會跟你說，政治上要溫和點、對中央不要那麼激烈，黨員會問，這樣還是否民主黨的黨員？」

被問到參選底線，李永達稱，民主黨成員光譜有走得較前、亦有較溫和保守，「若他們（選委）要求只選溫和保守的、走得較前的就不要，對我而言是不能接受」；他亦舉例，全國港澳研究會理事田飛龍曾籲該黨「清黨」，若當選的黨友受指揮、要求民主黨「清黨」，亦是不可接受。

早前有傳「中間人」接觸民主黨呼籲參選，李永達稱，曾在元老聚會上詢問，未聞有人被正式的中間人游說。