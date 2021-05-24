不知投訴內容難自辯 裁失德教師：調查制度低透明

黃老師去年1月遭當時學校的校長及副校長召見，通知他校方接獲教育局轉介的投訴，要求他回應「vawongsir」及另一私人Instagram帳戶是否屬其所有，以及他畫有關漫畫的動機，黃當時稱需時尋求法律意見。兩周後黃書面回覆學校說，因不知道投訴內容，難回覆相關問題。黃說，當時他與校方就投訴的交涉在一個月內完成，及後學校沒再就投訴問題接觸他。

不續約始知教局曾接觸校董會

去年6月底，校方通知他不續約，並透露教育局不滿意其答覆，當局曾就投訴接觸校董會。黃說此前不知局方聯絡過校董會，亦不知該會如何回覆當局。今年1月教育局首次直接接觸黃老師，要求他回應校方問過的兩條問題。

黃說，學校雖予他足夠時間回應指控，但他不知校方有否就投訴提出的指控向學生了解，他亦不能查看投訴內容等，認為調查制度透明度不高。他又說，教育局是處理投訴的最終決定者，但作為被投訴人，他一開始無法直接向局方為自己辯護，批評程序有問題。