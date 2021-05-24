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學校接失德投訴 限1個月查完上報 教局發「調查注意事項表」 不跟進匿名投訴須列原因

【明報專訊】自2019年反修例運動，針對教師專業失德的投訴湧現。投訴人可直接向學校或教育局投訴，局方至少接獲269宗，4名教師被取消註冊。教育局上周五（21日）向全港學校提供「調查注意事項一覽表」，共載列38項，規範學校處理涉違規教師的程序及匯報，並首為學校處理失德投訴定時限，稱「為保障學生福祉，應盡速完成」，促學校接獲投訴一個月內，將回覆投訴人副本及調查報告等文件交局方跟進；又謂校方若決定不跟進匿名投訴也要列明原因，並存檔記錄，另亦提及不應讓被投訴教師知悉投訴是否屬匿名。

明報記者 魏綺婷 黃焯謙

不讓教師知匿名否 教協指不公

教協副會長葉建源稱，若投訴屬匿名，難進一步了解、確認及核實情况，可信度成疑，不應浪費學校時間處理。他說，目前處理投訴的程序對被投訴人不公道，因他們無從知道投訴詳細內容、有關指控，投訴者是家長或其身分，連是否匿名投訴也不知，「老師對投訴人內容了解甚少，不知就裏便回應」。就教育局要求學校一個月完成失德調查，葉稱，當政府部門收到投訴，也只是在一定時限內回覆投訴人「收到了」，「學校工作繁重，而政府自己做不到，但又要求學校做」。

教聯歡迎更清晰建議

教聯會主席黃錦良稱，部分教師專業失德個案相當複雜，學校處理甚具挑戰，歡迎局方提供更清晰處理投訴參考資料，供學校有所依循。他又稱，學校看待失德個案嚴重性「把尺有少少差別」，由局方提供例子及建議，可讓學校處理更一致。就一個月調查時限，他稱視乎個案嚴重度，「有些可能一個月也嫌多」，舉例風化案等會即時調查，認為一切是站在學生利益考慮。

派報告範本 列違操守例子

教育局上周五向全港校監及校長發信，稱「社會動亂為整個社會包括學界帶來極大的衝擊和挑戰」，局方及部分學校亦收到有關教師專業失德投訴，為進一步協助學校有效及適切處理投訴，提供「調查注意事項一覽表」、學校調查報告範本等，又提醒學校要就投訴確立的個案採取相應紀律行動及懲處。信件亦附上立法會教育事務委員會月初文件，列出違反專業操守例子。

教育局「調查注意事項一覽表」共羅列38項（見表），清單上有針對匿名投訴處理，稱校方要考慮投訴性質及嚴重程度以決定是否跟進；若決定毋須跟進，要列明原因並存檔。調查時除非投訴人明確同意，不應讓被投訴人知悉投訴人姓名及個人資料，亦不應讓被投訴人知悉投訴是否屬匿名。

局方亦提供兩個「個案報告樣本」，供學校填寫投訴調查報告時參考，有例子是教師在個人社交媒體平台轉載及發布粗言穢語等不當言論。校方於報告總結調查結果，提及該教師社交媒體言論沒直接影響學生，但其不恰當言論有損教師專業形象及為學校帶來負面影響。

校長：列「清單」有施壓之感

有中學校長表示，學校一直按指引處理投訴，認為局方列出注意事項「清單」予施壓之感。就教育局要求學校一個月內交失德報告，他說在學校行政工作負擔重的日子未必趕得及處理，認為可以容讓學校按專業行事，舉例稱當學校處理風化、性騷擾等個案，固然務必急切處理，以保障學生安全。

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相關字詞﹕黃錦良 教聯會 教協 葉建源 教育局 反修例運動

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