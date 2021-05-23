醫委主席倡設機制評核海外醫生 稱正建議政府邀私院提供培訓

日後修訂醫生註冊條例後，醫委會主席將是「特別註冊委員會」成員之一，有份制定獲認可的外地醫學院名單。醫委會主席劉允怡以個人身分接受now《大鳴大放》訪問時表示，制定名單時不會只看院校國際排名，課程以英語授課亦重要，也要看醫學道德和法律問題、知情同意等教育。他說，當這批醫生來港後，須設立一套好機制去評核表現，包括知識和技能的應用及態度。

稱要設機制防私院培訓被利用

他認為新的「特別註冊」制未必吸引很多專科醫生申請，他們已在外國發展事業，反而能吸納新畢業或已開始專科培訓的海外醫生，但這是解決醫生短缺的第一步。對於專科培訓名額不足的憂慮，他說正向政府提議讓私家醫院加入提供培訓，但需設很好的機制確保以培訓為主，防止被利用。

林正財昨在港台《星期六問責》稱，公院現欠約700名醫生，而有限度註冊制度反應一般，每年僅10人循此途徑回港，相對700個空缺是杯水車薪；盼藉今次修例「開小門」，若每年吸引到二三百名醫生來港能解決部分問題，但若只有雙位數就解決不到問題。

前衛生福利及食物局長、中大醫療體系及政策研究所總監楊永強在商台《政經星期六》表示，外國畢業的醫生或因先在當地接受專科培訓等原因，相信不會有很多醫生同時回來，業界毋須過分擔心。

林正財：在外國仍要考執照試

林正財認同引入醫生上不可犧牲本港醫療高水平，強調政府方案不是免試，因申請人要在外國考執照試，來港後要求職面試，接受培訓和工作期間亦不斷有考核和評估。他說醫管局將成為非本地培訓醫生最大僱主，修例後將在評定這批醫生水平上承擔更大責任，預備好一套方法評估這批醫生，確保他們專科試後5年的工作水平與本地醫生水平相若，才容許他們私人執業。

就制定認可醫學院名單的委員會，林正財強調制定名單時需基於院校世界排名等客觀事實，不是憑委員個人想法，相信名單「不會好驚奇」；委員亦須面向公眾，若公眾有疑惑就有責任解說，機制公開透明，不需有陰謀論。雖然醫委會大會無權否決名單，但委員大多是醫委會成員。

社區組織協會幹事彭鴻昌在同一個商台節目稱，特別註冊委員會由醫生專家制訂名單，看不到有必要加入直選醫生委員，過去醫委會討論增加醫生供應議題時曾擺出4個方案都不能通過，若再交醫委員討論，或一兩年都傾不出名單。