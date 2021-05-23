宿舍強吻警嫂 休班警長被捕 另青年潛宿舍侵犯警員女兒 身懷避孕套

涉跟警嫂出￼侵犯 警長將停職

警方於昨凌晨2時許接報，一名37歲女子返回牛池灣利安道順利紀律部隊宿舍時，在走廊疑被一名同為37歲的男子尾隨進入升降機，至女子居住的樓層時，男子跟隨她步出升降機，再從後吻向女子臉部。女子回家後將事件告知任職警員的丈夫並報警。警方經初步調查，以涉嫌非禮拘捕涉案男子。

警方證實，被捕男子為休班警員，已獲准保釋候查，須於5月下旬向警方報到，將被停職。案件交由秀茂坪警區重案組跟進。警方重申，警隊非常重視警員操守，任何警員干犯違法行為，定必嚴正處理。據了解，被捕休班警員為駐守東九龍總區的警長，並不認識案中女子。

警員女兒被箍頸拖往後梯非禮

另外，前晚9時許，一名16歲少女獨自返回油塘高翔苑紀律部隊宿舍時，疑遭一名男子尾隨進入升降機。至少女居住的樓層時，男子從後箍頸，將少女拖到後樓梯，並對她上下其手。少女受驚大叫，驚動其母親，母親從單位衝出走廊，阻止男子乘搭升降機離開並報案。警方到場後，以涉嫌非禮將該名18歲姓林無業男子拘捕，在其身上搜出一個避孕套。案件交由觀塘警區刑事調查隊第一隊跟進。據了解，受害少女的父親為警務人員，不認識被捕男子。