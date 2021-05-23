香港故宮館明年開幕 將展出歐洲王室藏品

館長：已邀70世界一線博物館合作

西九文化區昨舉辦網上活動「故宮對談」。吳志華在對談中表示，預計明年會從北京故宮運送展品來港，西九故宮館將於明年6月底落成開放。他說，約一年前開始寫了70封信給世界各地一線博物館邀請合作，已敲定數個展覽，包括明年會展出來自歐洲王室的收藏，2023年會與法國、中國和中亞的博物館合作舉辦展覽，也收到美國大都會藝術博物館的合作邀請。

吳志華說，香港經歷過去兩年「咁多事」，原本擔心香港日後是否仍可發展文化，但西九故宮館仍未開幕已有不少機構有意合作，感到出乎意料。

主席陳智思：會年輕化 加科技元素

同場的陳智思說，西九故宮館的目標不是純粹將北京故宮的藏品在香港展覽，會邀請全世界不同的博物館合作，尤其是宮廷元素的博物館。他說，北京故宮博物院較傳統，西九故宮館則沒有包袱，可以營造不同效果，會思考如何令西九故宮館年輕化，吸引原本沒興趣去博物館的人到訪。他說傳統博物館展出硬件配上解釋的做法，未必能令新世代接受，會考慮加入多些科技元素、手機互動等。

陳智思又說，西九故宮館無可避免需要商業化，單靠入場門票收入難以支持營運，也要有商業元素，例如餐飲、紀念品等。他說明白市民對太商業化「有意見」，會盡量平衡。