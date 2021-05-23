海軍療養院界石地基 古蹟辦納文物地點保護

港大建築保育副教授李浩然受訪時稱，遺憾山頂海軍療養院已完全拆除，認為沒有實物，就難以再追溯其歷史價值。他建議政府日後若發展該遺址，應把界石移至文物館，完工後把奠基石放回原址或附近，讓大家知道該地曾有的歷史痕迹。

文物價值評分只限地面建築物

李浩然稱古蹟辦有需要改動衡量建築文物價值及評分的準則，因為目前評分標準只在於地面以上可視的建築物，這是有限評級制度，反映現有古蹟評審及保育制度的缺陷。他建議按類別專門制定評級標準，評級範圍應擴大至最基礎的三大分類，分別為建築物、工程結構及位置。

古蹟辦回覆，已派員實地視察，並確認所發現的奠基石、界石及部分地基遺存屬於前海軍准將別墅，現行的歷史建築評級機制是為評估一般建築物或構築物的文物價值而制定，並不適用於前海軍准將別墅的奠基石、界石及地基遺存。由於被拆遷的奠基石具歷史價值，因此將與相關部門商討適當的保存方案，並把界石及部分地基遺存納入由古蹟辦界定的政府文物地點保護，樂意就保育建議提供技術意見。

團體冀界石原址保留 助追溯歷史

美麗香港聯盟項目經理陳嘉文認為，最好的處理方式是讓界石原址保留，並冀相關單位能將之存檔記錄，日後方便追溯香港歷史。活現香港共同創辦人及行政總裁陳智遠呼籲政府及民間團體共同開展監督界石工作，建議在界石旁附上歷史解說，讓大眾了解來龍去脈。

海軍療養院1897年落成，二戰後棄用，1960年代清拆，土地分別於當年及1970年分兩次交還政府。遺址範圍原建有海軍准將別墅、軍官療養院、男士療養院及轎夫宿舍等，奠基石乃1897年1月所奠。

（城市保育）